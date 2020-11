Zeitgeist AM będzie wynajmował mieszkania w Gdańsku

Inwestycja przy ul. Czyżewskiego 34 to cztery budynki mieszkalne, w których powstanie 210 mieszkań z przeznaczeniem na najem instytucjonalny, średnio- i długoterminowy. Budowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów AWF i historycznej części Gdańsk-Oliwa. Zaletą lokalizacji jest bliskość biznesowego centrum Trójmiasta, z licznymi biurowcami i zapleczem komercyjnym. Mieszkania mają być oddane do użytku w marcu 2022 r.

Zeitgeist Asset Management działa na polskim rynku od 2016 r. W swoim portfelu posiada już nieruchomości w Warszawie i Krakowie. Dotychczas pozyskiwał jednak budynki „z historią”, co wpisuje się w strategię działalności firmy w całej Europie. Inwestycja w Gdańsku to pierwszy polski projekt deweloperski firmy budowany od podstaw w Polsce.

- Zeitgeist lubi obiekty historyczne. Inwestycja w ich przypadku trwa dłużej o 2-3 lata, ale ten dodatkowy czas i wysiłek się opłacają. Są to nieruchomości w bardzo dobrych lokalizacjach, a ich unikalny charakter przyciąga lokatorów, którzy chcą mieszkać we wnętrzach z duszą. Z kolei inwestycja na etapie greenfield daje nam wpływ na planowanie rozkładu różnych funkcji, takich jak łazienki, toalety, wielkość pokoi w budynkach, co z punktu widzenia naszego biznesu jest zasadnicze. Dzięki temu możemy profilować nieruchomości pod różne grupy klientów - mówi Peter Noack, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Zeitgeist Asset Management.

Inwestycję, przy nabyciu której inwestora wspierali eksperci z Zespołu Inwestycji Mieszkaniowych JLL, realizuje trójmiejski deweloper – grupa BMC.

- Inwestorzy – zarówno ci, którzy już działają w Polsce jak i ci, którzy chcą wejść na nasz rynek – są zmuszeni działać w modelu build-to-rent, bo brakuje gotowych portfeli o odpowiedniej skali, które mogłyby stać się przedmiotem transakcji. Dotychczas ta okoliczność stanowiła istotne ograniczenie w szybkiej rozbudowie portfela, ponieważ tylko nieliczni deweloperzy decydowali się na współpracę z funduszami. W sytuacji, w której pandemia może wpłynąć na dynamikę sprzedaży detalicznej i istotnie wydłużyć proces komercjalizacji obiektów, współpraca z inwestorem w formule forward funding może stać się istotnym zabezpieczeniem płynności finansowej firmy deweloperskiej - komentuje Maximilian Mendel, kierujący Zespołem Inwestycji Mieszkaniowych JLL.

Obecnie w Polsce firmy działające w segmencie mieszkań na wynajem mają ponad 4 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a kolejne 17 tysięcy w przygotowaniu lub budowie. Oddanie osiedla przy Czyżewskiego 34 w Gdańsku przyspieszy realizację planów Zeitgeist AM w Polsce, które zakładają posiadanie w przyszłym roku portfela 350-400 wynajętych mieszkań i jednego działającego domu studenckiego.