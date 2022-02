Zielona inwestycja PRS na gdańskiej Zaspie. Tu ekologia idzie w parze z technologią

@Home to nowa inwestycja przeznaczona na wynajem długoterminowy, w której nowoczesne rozwiązania idą w parze z oryginalnym designem i funkcjonalnym wyposażeniem lokali. Równocześnie to jeden z najbardziej ekologicznie wzniesionych budynków mieszkalnych w Gdańsku. Można w nim będzie zamieszkać od 1 kwietnia.

Zespół, który odpowiedzialny jest za sukces gdańskiego Olivia Business Centre stawia na nową inwestycję. To @Home z mieszkaniami pod wynajem znajdujący się w dzielnicy Zaspa w Gdańsku.

@Home to inwestycja proekologiczna. Świadczy o tym m.in. mniejszy wpływ budowy na środowisko naturalne niż jest to w innych budynkach.

Wejście, elewację i przestrzenie wspólne @Home zdobią grafiki gdańskiego artysty Seikona.

@Home to pięciokondygnacyjna inwestycja wybudowana przy alei Rzeczypospolitej. W jej DNA wpisane są najnowsze trendy skandynawskiego budownictwa, co przekłada się zarówno na ciekawy design, ekologię jak i standard życia mieszkańców. Została tak zaprojektowana, aby doskonale współgrać przestrzennie z charakterystycznymi dla gdańskiej Zaspy zabudowaniami i wpisywać się w otoczenie zarówno pod względem skali, jak i bryły.

Co więcej, reprezentacyjną strefę wejścia, elewację, jak i przestrzenie wspólne @Home zdobią grafiki wywodzącego się z Gdańska, uznanego w Polsce i na świecie artysty: muralisty, malarza, rzeźbiarza, twórcy instalacji artystycznych - Seikona. Budynek stanowi więc kolejną część niepowtarzalnej galerii malarstwa wielkoformatowego na Zaspie.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Zielona technologia w @Home

Najemcy @Home będą mogli żyć ze świadomością, że wybrali obiekt, który poprzez planowane i ściśle monitorowane procesy pozwolił na znaczne ograniczenie wpływu budowy na środowisko naturalne. Przyjęty model powoduje skrócenie aż o połowę czasu realizacji budynku, co przekłada się na mniejszy hałas i uciążliwość dla sąsiedztwa.

Dla osób poszukujących ekologicznych rozwiązań istotne będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii powstania budynku, które pozwalają znacznie zredukować zużycie energii elektrycznej i surowców naturalnych, a ilość odpadów budowlanych i tzw. ślad węglowy są niższe nawet o 90 proc. Dodatkowo, zastosowane w obiekcie rozwiązania techniczne zmniejszają zapotrzebowanie na energię i zapewniają mieszkańcom nawet dwukrotnie większy względem norm komfort akustyczny.

Technologia prefabrykacji i budownictwa modułowego zastosowana przy budowie inwestycji rozwijana jest od 80 lat, a w Skandynawii stanowi 80 proc. rynku. Ten sposób realizacji pozwala w większym stopniu uniezależnić budynek od trudnych warunków atmosferycznych i zapewnić większy komfort życia jego mieszkańcom. W Japonii technologia ta zyskuje na popularności z powodu wysokiej jakości i odporności na trzęsienia ziemi oraz zmienne warunki hydrologiczne.

Najwyższa jakość i w pełni kontrolowane standardy wykonania pozwalają również na budowę wysokościowców w tym systemie. Największym istniejącym już budynkiem jest londyński Ten Degrees, zlokalizowany w dzielnicy Craydon. Jego wieże sięgają 44 i 38 pięter. Jednak już w 2023 roku tytułem lidera będzie mógł się poszczycić powstający w Singapurze Avenue South Residences, który ma sięgnąć aż 56 kondygnacji. Znajdą się w nim aż 1074 mieszkania.

Twórcy stawiają na komfort, jakość i społeczność

W ofercie @Home znajdują się m.in. najbardziej poszukiwane lokale jedno- i dwupokojowe. Każdy z funkcjonalnie zaprojektowanych lokali jest w pełni wyposażony i umeblowany. Za wystrój wnętrz i części wspólnych odpowiedzialna jest pracownia Design Anatomy, która w swoim portfolio posiada nagrody za zrealizowane przestrzenie biurowe i rekreacyjne w ramach centrum biurowego. Olivia Business Centre, wnętrza piętra widokowego Olivii Star czy centrum konferencyjno-eventowego na 34 piętrze tego budynku. Pracownia ma w swoim portfolio również realizację Olivii Garden, nagrodzonego CIJ Awards 2021 za najlepszy projekt architektury wnętrz w Polsce - wypełnionego egzotyczną roślinnością ogrodu w Olivia Business Centre w Gdańsku.

Wnętrza inwestycji przy alei Rzeczypospolitej tworzą w centrum miasta przyjazne przestrzenie, emanujące pozytywną energią - mówi Anna Branicka, architekt wnętrz Design Anatomy. Chcemy, żeby każdy poczuł się wyjątkowo w swojej własnej przystani, gdzie harmonijnie łączą się i uzupełniają estetyka, funkcjonalność i prostota. Całość utrzymujemy w skandynawskiej stylistyce, opartej na nowoczesnych rozwiązaniach, łączących się z naturalnymi i ekologicznymi materiałami.

Biel ścian, drewniane elementy i beton

Architekci postawili na oryginalny design, komfort i zadbali o detale. Posadzki i fragmenty ścian w ciepłym kolorze drewna zestawili z naturalnym betonem i bielą ścian. Dzięki temu stanowią neutralne tło, które uzupełnione zostało miękkimi, kolorowymi tkaninami, tworząc przestrzeń o wyjątkowo domowym charakterze. Tutaj każdy element odgrywa istotną rolę pod względem funkcjonalnym, począwszy od kompaktowych i ergonomicznych łazienek, w pełni wyposażonych aneksów kuchennych, aż po przestronne zabudowy meblowe, wieszaki i półki na ścianach. Wiele uwagi poświęcili strefom sypialnym. Znalazły się w nich wygodne łóżka i dodatkowe zasłony, które czynią tę strefę bardziej intymną.

- Wiemy, jak ważne jest światło dzienne, a więc obszerne okna zainspirowały nas do zaprojektowania szerokich parapetów w formie siedzisk z poduchami, które w ciągu dnia zapewniają relaks z widokiem za oknem oraz wspomagające naszą witalność, naturalne światło. Natomiast wieczorem oferują idealne miejsce do relaksu z książką czy pogaduszek z przyjaciółmi przy ciepłym świetle lampy i kubku herbaty - wskazuje Anna Branicka.

Myśląc o komforcie życia, nawiązywaniu przyjaźni i budowaniu energetycznej społeczności, Architekci z Design Anatomy zadbali o przestrzenie wspólne w ogrodzie, wnętrzach, czy na zielonym dachu budynku. Co może się tu dziać? Sesja jogi czy seans kina letniego na tarasie? Relaks wśród zieleni w ogrodzie? Rozmowy o książce w strefie spotkań sąsiedzkich, którą odnalazłem na współdzielonym regale, czy sesja planszówki w oczekiwaniu na rzeczy z pralni? Rozwiązania przyjęte w budynku będą inspirować i aktywizować.

- Zależało nam na nawiązaniu do wyjątkowej kreatywności i energii, tak charakterystycznej dla Zaspy. Wpisując się w kreacje Seikona wlewające się do wnętrza budynku, postawiliśmy przy tym na swobodę i kreatywny luz, pozostawiając miejsce na działania zainicjowane przez samych mieszkańców. To pozwoli im poczuć się jeszcze bardziej u siebie - podkreśla Anna Branicka.

Wartość dodana, czyli ekologia

Mieszkańcy lokali na parterze będą mieli do dyspozycji ogródki, a na wyższych piętrach - balkony. Doskonałym dopełnieniem całości jest taras na dachu budynku i tarasy zlokalizowane na pośrednich kondygnacjach, przeznaczone do użytku wszystkich najemców. - Będą to ciekawie zaaranżowane przestrzenie z meblami ogrodowymi i grafikami Seikona, więc z pewnością zapewnią doskonałe warunki do pracy lub wypoczynku w ciągu dnia, a wieczorem do organizacji letnich spotkań z sąsiadami czy najbliższymi - mówi Anna Branicka.

Przed budynkiem znajdą się miejsca na hulajnogi elektryczne oraz miejsce parkingowe dla pojazdów carsharingowych. W zamykanej i monitorowanej hali garażowej znajdują się m.in. rowerownia i pomieszczenia na dodatkowe rzeczy.

@Home to więcej niż zwykły najem

Wynajmowane lokale będą w pełni serwisowane, co odróżnia najem oferowany przez @Home od najmu indywidualnego. Dla najemców oznacza to przede wszystkim jednolity standard, stabilność umowy najmu, sprawną obsługę techniczną oraz komfort użytkowania lokalu, który ma swojego opiekuna dostępnego codziennie na miejscu.

- W @Home najemcy będą mogli liczyć na rozszerzenie możliwości w stosunku do rynkowego standardu tego typu obiektów. Chcąc zagwarantować najwyższą jakość usług, stworzyliśmy nasz produkt oraz profesjonalną spółkę operatorską w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów z branży nieruchomości, rynku najmu w Polsce i za granicą. Najemcy @Home będą mogli skorzystać z wygodnych rozwiązań systemowych, pomocy dedykowanego doradcy, czytelnych rozliczeń mediów, sprawnej obsługi technicznej i szerokiego zakresu usług uzupełniających, które łącznie mają szansę stać się naszym wyróżnikiem na rynku najmu instytucjonalnego - tłumaczy Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży.

Czy @Home odniesie sukces, tak jak poprzedni projekt autorów?

@Home jest realizowany i będzie zarządzany przez zespół osób, który stoi za sukcesem Olivia Business Centre. Skieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych w ramach najmu instytucjonalnego, jak i firm szukających mieszkań dla swoich pracowników. Lokale dedykowane są przede wszystkim młodym profesjonalistom, osobom aktywnym zawodowo oraz pracownikom licznych biurowców zlokalizowanych w biznesowym centrum Trójmiasta.