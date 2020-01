Zielony Widok na gdański Jasień

Budowę tego kameralnego osiedla Grupa Deweloperska Robyg rozpoczęła w drugim kwartale. Docelowo powstanie na Jasieniu 10 budynków wielorodzinnych z 214 lokalami mieszkalnymi. Budynki posiadają od 3 do 5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 2 kondygnacje podziemne. Niska, tarasowa zabudowa tej inwestycji, oraz zaplanowana tu imponująca zieleń w częściach wspólnych sprawiają, że Zielony Widok cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Anna Wojciechowska, dyrektor marketingu i sprzedaży Robyg w Gdańsku, mówi o inwestycji: - Niekłamanym atutem osiedla jest z całą pewnością otoczenie budynków parkiem. Dla przyszłych mieszkańców to nie tylko malowniczy widok na zieleń, ale również miejsce odpoczynku i rekreacji. Lokalizacja inwestycji Zielony Widok została dokładnie przemyślana. Chcemy dać mieszkańcom duże poczucie prywatności, stąd niska, kameralna zabudowa i niewielka ilość lokali w budynkach, a jednocześnie dbamy, by lokalizacja pozwalała cieszyć się życiem w mieście, dotrzeć do centrum Gdańska szybko i sprawnie. Zielony Widok na Jasieniu posiada wszystkie te atuty.



W sprzedawanym obecnie etapie, Wojciech Wyka - architekt inwestycji z pracowni Art Architekci, zaplanował 24 lokale. Wśród nich jest 5 kawalerek, 4 mieszkania dwupokojowe, 11 lokali o 3 pomieszczeniach i 4 mieszkania czteropokojowe. Metraż lokali w tym etapie rozpoczyna się od 32, a kończy na 86 metrach kwadratowych w cenie od 6 400 zł za metr kwadratowy. Dla przyszłych mieszkańców deweloper przewidział również podziemne i naziemne miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.



Komfort komunikacyjny mieszkańców podniosą realizowane tutaj inwestycje drogowe. Najważniejszą z nich jest z pewnością budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Ma ona połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę jezdni, linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską aż do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej, czyli niemal do samego osiedla Zielony Widok. Przystanek linii tramwajowej będzie zlokalizowany przy samym osiedlu, co wraz z budowanymi usprawnieniami drogowymi, wpłynie na doskonałą komunikację inwestycji z centrum Gdańska i zapewni codzienny komfort mieszkańcom Zielonego Widoku.



Już teraz, z myślą o najmłodszych i ich rodzicach zostały tu wybudowane przedszkole i żłobek. We wrześniu br. zainaugurowała swoją działalność nowa szkoła - Centrum Edukacyjne Jabłoniowa, największa tego typu placówka Gdańska Południe, gdzie uczy się 750 uczniów i 100 przedszkolaków, a wkrótce dołączą do nich kolejni uczniowie - przyszli mieszkańcy inwestycji Zielony Widok.



Oprócz punktów edukacyjnych, szeroko rozbudowana jest okoliczna infrastruktura. W najbliższym sąsiedztwie osiedla znajdują się punkty handlowo-usługowe (piekarnia, restauracje, salon urody, klub fitness).

Zielony Widok już niebawem, bo w 3 kwartale 2021 r. wraz z oddaniem inwestycji do użytkowania, wpisze się na stałe w przestrzeń tej popularnej i dynamicznie się rozwijającej młodej części Gdańska.