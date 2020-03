Zła passa oszczędzających. Lokaty dają największe straty od co najmniej 2004 roku

Już Polacy, którzy zakładali lokaty pod koniec 2015 roku, realnie tracili na swoich oszczędnościach. Niestety zła passa wciąż trwa i wszystko wskazuje na to, że trwać będzie. Najnowsze prognozy sugerują bowiem, że nie ma co liczyć na realne zyski na lokatach przynajmniej do końca 2022 roku - wynika z najnowszych wyliczeń HRE Investments.

Ponad 6 lat - przynajmniej tak długo trwać ma okres niesprzyjający oszczędzaniu w bankach. Już bowiem przeciętna roczna lokata założona pod koniec 2015 roku dawała za niski procent, aby pokonać inflację. Po prostu po odjęciu podatku od naliczonych odsetek i uwzględnieniu inflacji, właściciel depozytu dostał po 12 miesiącach kwotę, za którą mógł w sklepie kupić mniej niż w dniu zakładania lokaty. Inaczej rzecz ujmując inflacja działa szybciej niż banki naliczające odsetki. Przez to już od kilku lat topnieje siła nabywcza oszczędności trzymanych na lokatach.

Lokaty dają straty

Z apogeum tego zjawiska mamy do czynienia właśnie teraz - wynika z szacunków HRE Investments. Jeśli ktoś założył roczną lokatę w pierwszym kwartale 2019 roku, to mógł liczyć na około 1,6 proc. odsetek. Depozyt ten kończy się właśnie teraz w wyraźnie niesprzyjających okolicznościach. Inflacja ma bowiem w bieżącym kwartale wynieść około 4,3 proc. (szacunki NBP). To znaczy, że poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych ma być średnio o 4,3 proc. wyższy niż przed rokiem.

Uwzględniając te fakty oraz konieczność zapłacenia podatku od bankowych odsetek, otrzymujemy wynik na poziomie zbliżonym do 3-proc. realnej straty. Najlepiej pokazać ten fenomen na konkretnym przykładzie. Jeśli założyliśmy przed rokiem lokatę na kwotę 10 tysięcy złotych, to dziś po potrąceniu podatku i skorygowaniu kapitału o inflację za nasze 10 tysięcy wraz z odsetkami kupimy dobra i usługi, za które rok temu trzeba było zapłacić tylko trochę ponad 9 700 złotych. Tak niekorzystnej oferty bankowych depozytów nie widzieliśmy od co najmniej kilkunastu lat. Okres ten może być znacznie dłuższy, ale dokładne dane na temat oprocentowania depozytów bank centralny publikuje jedynie od 2004 roku.

Realne straty co najmniej do 2022 roku

Najnowsza projekcja inflacji przygotowana przez NBP oraz notowania kontraktów terminowych na stopę procentową sugerują, że sytuacja może się w najbliższym czasie trochę poprawić. Choć na przeciętnym bankowym depozycie wciąż mamy tracić, to już trochę mniej niż na lokatach, które właśnie teraz się kończą. Spójrzmy na konkretny przykład. Załóżmy, że do banku idziemy dziś i chcemy powierzyć mu nasze oszczędności. W ramach rocznej lokaty możemy liczyć przeciętnie na 1,4 proc. odsetek. Po potrąceniu podatku i spodziewanej za rok inflacji (około 2,8 proc.), daje nam to wynik na poziomie około 1,6 proc. realnej straty na rocznym depozycie - wynika z szacunków HRE Investments.