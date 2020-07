Zmienił się profil nabywcy nieruchomości. Silną grupę tworzą inwestorzy

Nowe potrzeby

Z jednej strony mamy tych, którzy doświadczenia lockdownu przekuli w postanowienie o zmianie miejsca zamieszkania. Mają sprecyzowane oczekiwania i odłożoną gotówkę bądź wystarczającą zdolność kredytową. Być może aktualne mieszkanie kupili z myślą o bieżących potrzebach, a w dużej mierze spędzali czas poza mieszkaniem i nie był dla nich problemem niewielki metraż czy brak balkonu. Dziś jednak wiedzą, że potrzebują większej przestrzeni, miejsca na biuro, większego balkonu czy ogródka. Nawet jeśli przekracza to ich aktualne potrzeby, są świadomi, że w przyszłości sytuacja może się zmienić - chociażby przez powiększenie się rodziny czy potrzebę podjęcia pracy zdalnej.

Zabezpieczyć przyszłość

Innym typem nabywcy są ci, którzy o zakupie mieszkania myślą w kontekście inwestycji. Mają zgromadzony kapitał, który chcą zabezpieczyć przed utratą wartości. Ich celem jest przeważnie kupno jednego czy dwóch lokali na wynajem lub pozostawienie go na przyszłość - np. dla dzieci.

- Obecnie brakuje opłacalnych sposobów na zabezpieczenie pieniędzy. Niskie oprocentowanie lokat sprawia, że nie są one korzystne, dlatego ludzie szukają alternatywnych sposobów na ulokowanie zaoszczędzonej gotówki. Nieruchomości są w tej perspektywie bardzo rentowne. Nie tracą na wartości, a przy okazji mogą być dobrym zabezpieczeniem dla bliskich. To opłacalny czas na taką inwestycję, ponieważ ceny mieszkań są stabilne i nie będą spadać - tłumaczy Emil Basta z biura sprzedaży dewelopera WPBM Mój Dom.

Zagraniczny kapitał inwestuje w nieruchomości

Co istotne, na polskim rynku pojawia się kolejny typ nabywcy. To inwestorzy z zagranicy, dla których ceny są stosunkowo korzystne. Mają zgromadzony nierzadko duży kapitał, dlatego często skłaniają się ku nabywaniu większej liczby lokali - na przykład całego piętra. Podejmują się najmu instytucjonalnego, którego dużą zaletą jest długoterminowość. Łatwiej wówczas o obsługę lokalu i zapewnienie stałego dochodu w stosunku do najmu krótkoterminowego. Inwestycje w mieszkania są stabilne i bezpieczne, co pozwala dobrze ulokować duży kapitał. To właśnie zagraniczni nabywcy mogą stać się liczną grupą, która w najbliższym czasie będzie kształtowała rynek.