Zrównoważony rozwój w branży nieruchomości: jak budować ekologiczne miasta?

Firmy deweloperskie coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój w kontekście strategicznego myślenia o inwestycjach. Na drodze do adaptacji nowych sposobów prowadzenia biznesu stoi wiele wyzwań. Jak na nie odpowiedzieć? W jaki sposób budować z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń? Jak kwestie środowiskowe wpływają na decyzje klientów i biznesu w sektorze nieruchomości? W najnowszym odcinku podcastu innogy ON AIR odpowiedzi na te pytania szukali: Artur Łeszczyński, menedżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska oraz Sylwia Buźniak, ekspertka innogy Polska ds. współpracy z branżą deweloperską.

Postawy klientów a prośrodowiskowe strategie biznesowe

Zmiany w zachowaniach klientów wpłynęły na zmiany kierunków rozwoju biznesu. Budownictwo, podobnie jak inne branże, zaczęło szeroko inwestować w rozwiązania ekologiczne. Firmy deweloperskie wdrażają technologie efektywne energetycznie, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię potrzebną do wytworzenia produktów i usług. Przykładem takiego rozwiązania są panele fotowoltaiczne, które nie tylko są przyjazne środowisku, ale także przekładają się na niższy rachunek dla mieszkańca.

Według Artura Łeszczyńskiego ze spółki mieszkaniowej Skanska tematy ekologiczne stają się coraz bardziej istotne dla klientów w sektorze nieruchomości: – W bezpośrednich kontaktach z klientami dostrzegamy wrażliwość na kwestie klimatyczne. Prowadzimy cykliczne badania poświęcone komunikacji z nimi. Wskazują one, że w przypadku kilkudziesięciu procent ankietowanych certyfikat BREEAM czy inne systemy oceny budynków pod kątem ich wpływu na środowisko są znane i doceniane. Taka postawa jeszcze nie jest na tyle powszechna, by była wiodącym trendem na rynku, ale biorąc pod uwagę wzrost świadomości społecznej, w najbliższych latach będzie dominować. My już teraz staramy się dostosowywać naszą ofertę do tych wymagań.

Skanska jako grupa zadeklarowała, że do 2045 roku będzie netto zeroemisyjna. Oznacza, że do 2030 roku wyposaży inwestycje w technologie, które będą zmniejszały zużycie energii z sieci na rzecz źródeł własnych, takich, jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, za pomocą których może być ogrzewany budynek i woda dla mieszkańców. Wspólnie z partnerami, takimi jak innogy Polska, Skanska intensywnie zwiększa ilość paneli fotowoltaicznych na istniejących już osiedlach, a w nowych inwestycjach są one integralną częścią planów budowlanych. Do 2030 roku standardem mają stać się również pompy ciepła i rekuperacja.

Rosnąca świadomość prośrodowiskowa klientów nie jest jedynym z czynników wpływających na wartość ekologiczną końcowego produktu. Pośrednio wpływ na nią może mieć również... pandemia, wskutek której, wraz z popularyzacją pracy hybrydowej, znacząco zmienił się styl życia klientów sektora nieruchomości. – Nasza długookresowa odpowiedź jako dewelopera będzie polegała na dostarczaniu bardziej efektywnych energetycznie budynków, ponieważ im więcej czasu spędzamy w tych budynkach, tym więcej energii potrzebujemy, aby funkcjonować. W rezultacie siłą rzeczy zapłacimy też prawdopodobnie wyższe rachunki. Im bardziej efektywne energetycznie mieszkanie deweloper dostarczy, tym klient zapłaci mniej, a to się też wiąże z niższymi efektami środowiskowymi – wyjaśnia Artur Łeszczyński.

– Panele fotowoltaiczne, chociaż w tej chwili dedykowane są do części wspólnych, natomiast to bardzo dobrze przekłada się na końcowy rachunek mieszkańca, który co miesiąc może zapłacić mniej za czynsz – zwraca uwagę Sylwia Buźniak, ekspertka innogy Polska ds. współpracy z branżą deweloperską.

Efektywność energetyczna to niższa emisja

Artur Łeszczyński jest przekonany, że budynki ekologiczne przyszłości będą przede wszystkim budynkami konsumującymi mniej energii, między innymi dzięki wyposażaniu ich w urządzenia produkujące energię. Efektywność energetyczna ma bezpośrednie przełożenie na emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co widać na przykładzie danych dotyczących produkcji energii w Unii Europejskiej, które przytacza przedstawiciel Skanska.

– W UE w skali wszystkich państw członkowskich, produkcja wszelkiej energii odpowiada za 75%. emisji dw. węgla do atmosfery. Co więcej, ta energia jest konsumowana w 40% przez budynki. W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż nasze elektrociepłownie i elektrownie są w dużej mierze opalane węglem – podkreśla Łeszczyński. Efektywne energetycznie osiedla i budynki wymagają mniej energii z sieci wyekwipowanej w czarną energię i tym samym przyczyniają się w mniejszym stopniu do emisji dw. węgla.

– O efektywności energetycznej mówimy już od dawna i cieszymy się, że branża deweloperska nie tylko rozmawia z nami, ale też działa w tym obszarze, na przykład wdrażając rozwiązania z zakresu zielonej energii, które zasilają plac budowy i dzięki którym podczas powstawania nowych nieruchomości znacząco ograniczamy przenikanie dwutlenku węgla do atmosfery. Uważamy, że jest to kierunek, w którym powinniśmy współpracować ramię w ramię. Wspólnymi siłami mamy szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój – komentuje Sylwia Buźniak.

Problem miejskich wysp ciepła

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku przeszło 68% światowej populacji będzie żyło w miastach*. Również w najbliższych latach populacja Warszawy ma przekroczyć liczbę 2 milionów mieszkańców. Migracja ludzi pociągnie za sobą rozrost tkanki miejskiej i dalszą rozbudowę aglomeracji, ale także będzie skutkować intensyfikacją efektu tzw. miejskiej wyspy ciepła. To zjawisko klimatyczne objawiające się występowaniem wyższej temperatury powietrza w mieście w porównaniu z otaczającymi go terenami. Wynikające z tego upały czy smog powodują dyskomfort mieszkańców, a tym samym też nowe problemy, z którymi musi się zmierzyć branża budownictwa mieszkaniowego.

Temperaturę można zmniejszać za pomocą roślinności. Planowanie zieleni stało się kluczowe, nie tylko w inwestycjach mieszkaniowych, ale też w infrastrukturze miejskiej – w tym transportowej. Miasto Warszawa rozpoczyna pilotażowo wyściełać torowiska tramwajowe roślinnością zamiast ściółki mineralnej czy kamienistej. To wpływa na ograniczenie hałasu, ale też na zmniejszenie temperatury w mieście. Roślinność lepiej akumuluje ciepło i tym samym oddaje go mniej, niż beton, stal czy cement. Wzrost zieleni będzie miał pozytywny wpływ na obniżenie temperatury w mieście.

– Deweloperzy w planowaniu inwestycji powinni uwzględniać zieleń. Osiedla nie mogą być betonowymi patiami otoczonymi budynkami, na których nie ma ani grama zieleni. Im więcej zieleni będziemy stosowali w inwestycjach mieszkaniowych, tym większy wpływ będzie to miało na obniżenie temperatury w mieście – podkreśla Artur Łeszczyński. Innym sposobem na zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła jest jasna kolorystyka elewacji i dachów budynków, które odbijają promienie słoneczne latem, akumulując mniej ciepła.

Przyszłość aglomeracji miejskich

Trendy na rynku nieruchomości w Polsce i na świecie wciąż dostarczają nowych pomysłów dla deweloperów. Korzystny wpływ na środowisko może mieć popularna ostatnimi czasy idea miast piętnastominutowych, która już teraz sprawdza się w dużych aglomeracjach Europy Zachodniej.

– Do tej pory koncentrowaliśmy się na budownictwie, według schematu: biznes i przemysł oddzielone od mieszkalnictwa. Chcieliśmy mieszkać na obrzeżach miasta. W koncepcji 15-minutowego miasta mamy do czynienia z decentralizacją wszystkiego. Rano idziemy do biura, prawie że w kapciach, później schodzimy z biura na obiad, a wieczorem idziemy do fitnessu położonego kilka metrów od naszego miejsca zamieszkania – wylicza Sylwia Buźniak. Ekspertka innogy dodaje, że plusami takiego urbanistycznego podejścia jest zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście i popularyzacja ruchu pieszego i rowerowego.

Z kolei efektywne wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych umożliwić mogą spółdzielnie energetyczne. – Ciekawym kierunkiem rozwoju w kontekście efektywności energetycznej miast są spółdzielnie energetyczne. To wciąż temat przyszłości, ale już teraz to zagadnienie i jego potencjał cieszy się sporym zainteresowaniem wśród ekspertów z branży. Łączenie się instytucji w takie jednostki będzie skutkowało dużymi oszczędnościami zarówno dla miast, jak i klientów – mówi przedstawicielka innogy Polska.

• Źródło: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html