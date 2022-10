Już za tydzień PRECOP 27. To ostatni dzwonek na rejestrację!

Już 18 i 19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja PRECOP 27, której głównymi tematami będzie m.in. ESG i zielone budownictwo. To już ostatnie dni, aby zarejestrować swój udział w wydarzeniu.

Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji to czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. ESG nie jest trendem, lecz stylem pracy i filozofią leżącą u podstaw prowadzenia firm i instytucji. Czy warto być liderem zmiany? Kto przedkłada perspektywę długoterminową ponad doraźnym zyskiem? O tym rozmawiać będą prelegenci konferencji PRECOP 27 (18 i 19 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach). To już ostatnie dni, aby zarejestrować swój udział w wydarzeniu.

Jednym z tematów, który zostanie poruszony podczas konferencji, jest ESG. Panel dyskusyjny ESG – czas dla odpowiedzialnych odbędzie się 18 października o godz. 14:15. Podczas debaty zostaną podjęte m.in. poniższe kwestie:

polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu

standardy i strategie ESG – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy.

Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem.

Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany?

Europejska taksonomia – nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.

Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne.

W dyskusji wezmą udział:

Piotr Ciepiela, Senior Associate, Baker McKenzie

Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni

Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP

Aneta Piątkowska, zastępca dyrektora, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme, United Nations Global Compact Network Poland

Mariusz Samordak, dyrektor zarządzający Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska SA

Jacek Siwiński, prezes zarządu, VELUX Polska Sp. z o.o

Poruszona zostanie również tematyka Zielonego Budownictwa. W debacie w dniu 19 października o godz. 9:30 prelegenci podejmą m.in. poniższe aspekty:

Budownictwo jako wyzwanie: potencjał ograniczenia wpływu na klimat i złożoność procesów jego dekarbonizacji.

Przemiany w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym i biurowym.

Mieszkalnictwo – nowoczesne trendy, normy, proekologoczna świadomość.

Ślad węglowy budynków i obiektów infrastruktury w cyklu ich życia: jak liczyć, jak zmniejszać.

Nisko- i zeroemisyjny materiały i technologie budowlane.

Budynki pasywne: certyfikacja i koszty.

Zasady gospodarki cyrkularnej w budownictwie.

Współistnienie obiektów i natury.

Retencja, ochrona zasobów, oczyszczanie we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych.

Udział w debacie wezmą: