Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedza na temat rynku nieruchomości i 3 dni wartościowych warsztatów – tak w skrócie można opisać Real Estate Case Day 2020.

Pod koniec marca wszystkich entuzjastów rynku nieruchomości czeka nie lada atrakcja. Mowa oczywiście o XII już edycji Real Estate Case Day, jednego z flagowych projektów Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji i Nieruchomości działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie będzie się składać z 3 dni praktycznych warsztatów, prowadzonych i przygotowanych przez czołowych przedstawicieli branży Real Estate. Wśród tegorocznych partnerów warto wymienić takie podmioty jak m.in. Cushman & Wakefield, Globalworth, Colliers, BNP Paribas Real Estate, Unibail-Rodamco-Westfield, Savills czy JLL.

Warsztaty w formie case study będą odbywać się od 25 do 27 marca w warszawskich siedzibach liderów rynku nieruchomości. Ich tematyka będzie dotyczyć najlepszych praktyk w zakresie finansowania, inwestowania, obrotu i zarządzania nieruchomościami. Już po raz 12 zapraszamy do współpracy wybitnych specjalistów z najbardziej uznanych firm, aby podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem codziennej problematyki sektora nieruchomości z najzdolniejszymi przedstawicielami młodego pokolenia.

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości to prężnie działająca organizacja studencka Szkoły Głównej Handlowej, mogąca pochwalić się ponad 15-letnią historią oraz dziesiątkami zrealizowanych projektów. Koło od wielu lat współpracuje z wiodącymi firmami z branży Real Estate zarówno z Polski, jak zza granicy. SKN Inwestycji i Nieruchomości może także poszczycić się owocną współpracą z zaprzyjaźnionymi organizacjami naukowymi m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Łódzkiego.

RECD 2020 będzie, kolejną już, unikalną okazją do zdobycia wiedzy, doświadczenia i kontaktów w środowisku sympatyków branży nieruchomości, jak również do poznania najnowszych trendów i rozwiązań obserwowanych na rynku. Gorąco zachęcamy do śledzenia strony RECD na Facebooku, gdzie pojawiać się będą szczegóły odnośnie zapisów, jak i samego wydarzenia.