Do końca 2026 r. CTP wynajmie klientom w Polsce 3 mln mkw. powierzchni. Wielki deweloper i właściciel obiektów magazynowo-przemysłowych rozwija działalność w Polsce.

CTP to największy pod względem powierzchni najmu brutto deweloper w regionie.

Firma jest właścicielem obiektów magazynowo-przemysłowych w Europie kontynentalnej.

W 2021 CTP rozpoczęło ekspansję na polskim rynku.

W I połowie br. sfinalizowało transakcję zakupu gruntów o łącznej powierzchni 2,5 mln mkw.

Inwestycja pozwala dostarczyć klientom 1 mln. 25 mln mkw. GLA.

Firma posiada w budowie 500 tys. mkw. powierzchni.

CTP planuje uruchomienie kolejnych inwestycji.

Grupa CTP, notowana na giełdzie w Amsterdamie, działa w Europie od 24 lat.

Firma rozwija sieć wysokiej jakości parków przemysłowych i logistycznych i zatrzymuje je w swoim portfelu.

Długofalowe podejście do biznesu sprawia, że cele firmy są zbieżne z celami wszystkich jej interesariuszy: od klientów, poprzez użytkowników parków, aż po społeczności lokalne otaczające inwestycje CTPark.

Przez najbliższe dwa-trzy lata firma planuje wykorzystać potencjał 2,9 mkw. gruntów, które ma aktualnie w portfolio.

Gwarantuje to nam ok. 1,5 mln powierzchni najmu brutto - mówi Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

Pod względem powierzchni w budowie oraz tej dostarczanej uplasuje to Polskę w pierwszej trójce krajów, w których działa grupa CTP.

Powiększając bank ziemi i realizując budowy w stałym tempie, rok 2026 chcielibyśmy zakończyć wynikiem 3 mln mkw. wynajętej powierzchni GLA w naszym portfelu - komentuje Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

CTP jest największym właścicielem i deweloperem logistyczno-przemysłowym w regionie.

Tegoroczna ekspansja wiąże się z zakupem portfela gruntów o wielkości 2,5 mln mkw., od dewelopera 7R.

Transakcja ta jest zdecydowanym krokiem w procesie ekspansji CTP w Polsce.

Grupa jest aktywna w 10 krajach:

Holandii,

Niemczech,

Austrii,

Czechach,

Słowacji,

na Węgrzech,

Serbii,

Rumunii,

Bułgarii

Polsce.

W swoim portfelu firma posiada ma 9,5 mln mkw. powierzchni.

CTP w regionie CEE

Większa część tego wolumenu - 6 mln mkw. - przypada na lokalizacje w Europie Środkowo-Wschodniej - w regionie CEE.

Aktualnie w realizacji firma posiada ponad 500 tys. mkw. powierzchni brutto.

Nowe hale powstają w czterech lokalizacjach:

w Lubuskiem – Iłowa,

na Śląsku – Katowice i Zabrze

w obrębie Warszawy: Kobyłka, Mszczonów i gmina Czosnów.

CTP przygotowuje się też do uruchomienia budowy trzeciego etapu inwestycji w Opolu oraz kolejnych projektów.

CTP jest jedynym inwestorem w regionie CEE posiadającym portfel oddanych do użytku budynków w całości certyfikowany w systemie BREEAM.

Rozwój europejskiej sieci parków CTP jest w większości napędzany przez klientów grupy.

W ramach całej grupy współpracujemy aktualnie z ponad 1 tys. najemców na wszystkich 10 rynkach, gdzie jesteśmy aktywni. 85 proc. naszej nowej działalności to efekt ich zadowolenia ze współpracy z CTP. Możemy szybko reagować na zmieniające się potrzeby naszych klientów w ramach jednego parku lub całej europejskiej sieci nieruchomości - mówi Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

Klienci wskazują kierunki ekspansji firmy w Europie, zwracając się do CTP, kiedy potrzebują zaufanego partnera do międzynarodowego wzrostu.

CTP finansowanie inwestycji

Swoje inwestycje w około 50 proc. grupa finansuje z wynajmu istniejących obiektów. Drugą połowę finansów pozyskuje z zielonych obligacji oraz ze środków pozyskanych na giełdzie.

Centralne finansowanie jest gwarancją dla najemcy w momencie podpisywania z nami umowy, że budynek zostanie dostarczony w terminie. A ponieważ mamy stosunkowo niewielki koszt pozyskania kapitału, nie boimy się inwestować, także w projekty spekulacyjne -- wyjaśnia Bogi Gabrovic.

Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że Chiny nie są już ani tanią, ani bezpieczną z punktu widzenia ciągłości łańcucha dostaw lokalizacją.

Nearshoring stał się rzeczywistym trendem.

Deweloperzy potwierdzają rosnącą liczbę zapytań o powierzchnie produkcyjne.

W CTP są powierzchnie magazynowe, ale także hale, które w standardzie przygotowane są pod działalność produkcyjną.

Na polskim rynku potencjalnymi najemcami będą dla firmy operatorzy logistyczni, lecz także producenci komponentów dla branży automotive oraz opakowań, drukarnie i szwalnie, a także firmy farmaceutyczne i kosmetyczne.

Otrzymujemy również zapytania od sieci sklepów zoologicznych czy podmiotów potrzebujących powierzchni chłodniczych - mówi Piotr Flugel, Country Construction Director i COO w CTP Poland. I dodaje: - To najczęściej duże korporacje, ale warto podkreślić, że w CTP jesteśmy otwarci na współpracę z małymi producentami, dla których ogromnym wyzwaniem byłaby budowa własnej hali. W parkach od CTP mogą liczyć na najwyższy standard techniczny, aby komfortowo działać i się rozwijać - kończy Flugel.

Im większa skala parku, tym więcej zintegrowanych usług i udogodnień gwarantuje swoim klientom CTP.

To na przykład przestrzeń wspólna o nazwie Clubhouse, dostępna dla społeczności CTPark, wyposażona w kantynę czy punkt medyczny, ale także strefy do uprawiania sportów i rekreacji.

W ramach największych inwestycji takich, jak CTPark w Bratysławie, deweloper oferuje ponadto moduły biurowe czy przystępne cenowo mieszkania na wynajem dla pracowników swoich najemców.

Mowa tu o kompleksowych parkach biznesowych, które łączą wiele funkcji w jednym miejscu.

To podejście do budowania centrów logistyczno-przemysłowych CTP planuje przenieść do Polski.

