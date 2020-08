2 miliardy puszek Pepsi w jednym magazynie

Jest to największy obiekt w sieci dystrybucji koncernu i jednocześnie największy magazyn oddany do użytku w Polsce w I kwartale 2020 r. Kiedy w maju ubiegłego roku rozpoczynała się jego budowa, wszystkie strony zaangażowane w proces doskonale zdawały sobie sprawę, jak istotna jest to inwestycja, również ze względu na fakt, że obiekt jest kluczowym element modernizacji systemu magazynowania wyrobów gotowych PepsiCo w Polsce. Nikt nie mógł się jednak spodziewać, że termin oddania do użytku zaplanowany na luty 2020 r. wypadnie na chwilę przed zamrożeniem światowych gospodarek i będzie miał tak kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw. Towarowanie magazynu rozpoczęło się w lutym - jako pierwsze regały w Mszczonowie zapełniły dostawy przekąsek i jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczęła się ich wysyłka do klientów. Po kilku kolejnych tygodniach na swoje miejsce dotarły także napoje. Było to możliwe m.in. dzięki ogromnej kubaturze obiektu, która pozwoliłaby na składowanie niemal 2 mld puszek flagowego napoju koncernu. W kolejnym kroku do obiektu w Mszczonowie przeniesione zostały wszystkie wcześniej zaplanowane operacje przeładunkowe, dotychczas prowadzone w innych lokalizacjach.

- Dzięki temu, że P3 przekazało nam obiekt zgodnie z założonym harmonogramem, mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby przenieść do niego zaplanowaną wcześniej skalę naszych operacji i w tak trudnym momencie, jakim jest pandemia, móc działać w sposób nieprzerwany i efektywny. Obecnie już ponad 85% z docelowych operacji prowadzonych jest w Mszczonowie. Konsolidacja różnorodnych procesów, dotychczas realizowanych w innych rozproszonych obiektach, okazała się bardzo dobrą decyzją i sprawdziła się doskonale w tym wymagającym okresie - mówi Paweł Poniedzielnik, Starszy Kierownik ds. Logistyki w PepsiCo.

Ostatnim etapem będzie przeniesienie zasobów z magazynu regionalnego w Kielcach, który zmieni swoją funkcję na magazyn przeładunkowy typu crossdock. Odbędzie się to jesienią i tym samym wszystkie operacje i procesy, które miały być przeniesione do Mszczonowa, zostaną skonsolidowane w jednym miejscu.

