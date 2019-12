2 Sisters Storteboom zainwestował, Jakon zrealizował

Inwestycja w Komornikach jest pierwszym projektem firmy Jakon dla członka grupy 2 Sisters Food Group, będącej wiodącą grupą wśród brytyjskich firm przemysłu spożywczego.

W związku z profilem działalności inwestora polegającym na produkcji oraz konfekcjonowaniu żywności zastosowano szereg rozwiązań niezbędnych do zachowania odpowiednich norm i standardów, związanych z podwyższonymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

- Ponieważ cały zakład pełni funkcję chłodni, w której na stałe utrzymywana jest temperatura 0-2 st. C, konieczne było zastosowanie rozbudowanego systemu chłodnictwa. Inwestor zdecydował się na nowoczesną technologię chłodu w której w całości wyeliminowano szkodliwe dla środowiska czynniki freonowe, a w ich miejsce zastosowano czynnik, którego wpływ na środowisko naturalne jest minimalny. Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz wskaźnik potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) dla zastosowanego czynnika chłodniczego wynosi 0 – mówi Maciej Tomkowiak, koordynator projektu w firmie Jakon. - W obiekcie postawiono także na racjonalną gospodarkę odpadami. Dzięki dobrze zaplanowanemu cyklowi technologicznemu, wdrożeniu zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało nam się, wspólnie z inwestorem, zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01 proc. całej produkcji. W liczbach oznacza to powstawanie zaledwie 100kg odpadów z produkowanych 1 mln kg produktów spożywczych – dodaje.

Ponieważ w obiekcie niemożliwe było wykonanie okien oraz świetlików, aby zapewnić pracownikom komfort pracy, obiekt wyposażony został w wentylację mechaniczną oraz specjalne oświetlenie LED, które dało możliwość precyzyjnego doświetlenia stanowisk pracy, przy zachowaniu odporności na bezpośrednie działanie strumienia wody. Takie rozwiązanie było niezbędne ze względu na konieczność codziennego mycia całej hali.

W realizacji obok instalacji chłodu, wykonano instalację sprężonego powietrza, kanalizację technologiczną, zbiorniki na gazy technologiczne, dwa zbiorniki buforowe na wodą o łącznej pojemności 250 metrów sześciennych oraz system centralnego mycia hali.