2020 rokiem magazynów. Co przyniosą kolejne kwartały?

2020 przejdzie do historii jako rok pełen wyzwań i trudności związanych z pandemią COVID-19. Niewątpliwym wygranym tego okresu jest sektor powierzchni logistycznych i przemysłowych, który nie tylko nie odczuł negatywnego wpływu koronawirusa, ale dodatkowo odnotował wzrost popytu spowodowany głównie dużym przyspieszeniem w sektorze e-commerce. Popyt brutto w 2020 r. osiągnął wartość prawie 5,24 mln m kw., co jest najlepszym wynikiem w historii rynku magazynowego.

Na koniec grudnia 2020 r. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce wyniosła około 20 mln 680 tys. m kw. Największa część istniejących zasobów – ponad 4,9 mln m kw. (prawie 24% istniejącego wolumenu) ulokowana jest w strefie Warszawa I i II. Dynamicznie rozwijają się również pozostałe wiodące regiony magazynowe, czyli Górny Śląsk, Polska Centralna, Poznań i Dolny Śląsk (Wrocław), które na koniec 2020 r. wspólnie skupiały 55% istniejących zasobów (ponad 11,3 mln m kw.). Na lokalizacje rozwojowe, do grona których zaliczane są: Kraków, Trójmiasto, Wschód (Białystok / Rzeszów / Lublin), Toruń / Bydgoszcz, Szczecin, Zachód i Opole, obecnie przypada niemal 20% ogółu zasobów, co stanowi ponad 4,1 mln m kw. powierzchni.

- Spośród wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych, polski rynek magazynowy wykazał największą odporność na negatywne skutki pandemii. Popyt brutto nieuwzględniający umów krótkoterminowych, osiągnął w 2020 roku wartość niemal 5,24 mln metrów kwadratowych, co jest rekordowym rezultatem dla tego sektora. Z kolei nowe umowy i ekspansje zamknęły rok wynikiem 3,6 mln m kw., co jest wartością o prawie 30% większą niż ta zarejestrowana w 2019 r. Uplasowało to Polskę w czołówce najbardziej aktywnych rynków magazynowych w całej Europie. Wciąż jeszcze duża w porównaniu z innymi krajami dostępność gruntów oraz coraz lepsza infrastruktura drogowa w Polsce to tylko niektóre atuty, dostrzegane przez najemców i deweloperów - mówi Igor Roguski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Europa Środkowo – Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland.

W ciągu całego 2020 r. na polski rynek magazynowy dostarczono niecałe 2,0 mln m kw. nowej powierzchni, z czego najwięcej, bo prawie 670 tys. m kw., w III kwartale. W okresie styczeń – grudzień największy przyrost nowej podaży odnotowano w strefach: Warszawa II (517 tys. m kw.) i Górny Śląsk (426 tys. m kw.). Największym obiektem magazynowym dostarczonym na rynek w 2020 r. był Panattoni A2 Warsaw Park (Grodzisk), o powierzchni około 104 tys. m kw., oddany do użytkowania w strefie Warszawa II. W 2020 r. rynek magazynowy powiększył się również o pięć obiektów o powierzchni przekraczającej 50 tys. m kw.: P3 Mszczonów (58 tys. m kw., strefa Warszawa II), Hillwood Oleśnica (53 tys. m kw., strefa Wrocław), Hillwood Wrocław Wschód II (52 tys. m kw., strefa Wrocław), Prologis Park Ruda Śląska (51 tys. m kw., strefa Górny Śląsk) i Prologis Park Janki (50 tys. m kw., strefa Warszawa II).

