2021 rok na rynku magazynowym nie zmieni dotychczasowych trendów

Według najnowszego raportu „Occupier Insight – Rynek magazynowy i sytuacja gospodarcza w Polsce”, opublikowanego przez firmę doradczą Cresa, wolumen transakcji w 2020 roku osiągnął rekordowy poziom 5,2 mln mkw., co oznacza wzrost o 28% rok do roku i aż 139% średniej rocznej z lat 2015-2019.

- Rok 2020 był bez wątpienia wyjątkowy – gospodarka kraju i rynek nieruchomości komercyjnych musiały zmierzyć się z bezprecedensowymi wyzwaniami, skutkującymi zmianami strukturalnymi, które przekształcą krajobraz biznesu na nadchodzące lata. Chociaż wydaje się, że początkowo wysoki poziom niepewności obniżył się, to jednak przedsiębiorcy nadal muszą przemyśleć swoje modele biznesowe i dostosować je do nowych realiów, co z kolei skutkować będzie nowymi możliwościami i szansami – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie doradczej Cresa.

Zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych i przemysłowych wyniosły 20,7 mln mkw. w 2020 r., co oznacza wzrost o 12% w ciągu roku. Deweloperzy dostarczyli na rynek około 2 mln mkw. powierzchni, z czego blisko 300.000 mkw. zostało oddane do użytku w ostatnim kwartale. Większość powierzchni – 676.000 mkw. została ukończona w trzecim kwartale. Oznacza to, że nowa podaż była niższa w porównaniu do roku poprzedniego o 29%, głównie ze względu na mniejszą ilość powierzchni budowanej spekulacyjnie. Najwięcej powierzchni oddano do użytku na Mazowszu i Śląsku, odpowiednio 441.000 mkw. i 424.400 mkw.

Na koniec IV kwartału 2020 r. w budowie było ok. 2 mln mkw. Najwięcej powierzchni powstawało w woj. śląskim (400.700 mkw.) i woj. mazowieckim (368.400 mkw.).

Najbardziej aktywnym deweloperem był Panattoni, który odpowiadał za 61% powierzchni w budowie. Drugim z kolei była firma 7R, z 23% udziałem.

Całkowity wolumen transakcji osiągnął rekordowy poziom 5,2 mln mkw., co oznacza wzrost o 28% rok do roku. Aktywność najemców była najwyższa w ostatnim kwartale 2020 r., z popytem brutto na poziomie 1,5 mln mkw. (z wyłączeniem najmu krótkoterminowego). Łączny wolumen transakcji wyniósł 139% średniej rocznej wartości z lat 2015-2019.