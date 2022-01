2022 pod znakiem kolejnych rekordów na rynku magazynowym

Pustostanów było za to mało.

W całej Polsce ich poziom był poniżej 5 proc. i to w warunkach, w których aż 40 proc. rozpoczynanych inwestycji to budowy spekulacyjne.

- Podobnej dynamiki wzrostu spodziewam się w tym roku. Motorem napędowym sektora pozostanie rozwój e-commerce. Najemcy mogą się jednak spodziewać wzrostu stawek czynszu - mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w CBRE.

E-commerce motorem napędu

Popyt na rynku magazynowym generują przede wszystkim firmy z sektora e-commerce. W Polsce rośnie sprzedaż online – klienci, którzy zaczęli kupować w ten sposób, utrzymali ten nawyk, co nakręca rozwój infrastruktury, niezbędnej do sprawnej obsługi rosnącej liczby zamówień. Chodzi tu m.in. o magazyny dystrybucyjne czy magazyny zwrotów. W związku z tym, że wiele firm jest obsługiwanych przez wyspecjalizowane firmy logistyczne, one również generują zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe.

Poprawy kondycji oczekuje sektor automotive. Choć z danych GUS wynika, że w 2021 roku w porównaniu do 2019 roku produkcja samochodów osobowych w naszym kraju spadała ponad 3-krotnie, to w tym możemy mieć odbicie. Jak wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2021”, w opinii 32 proc. przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych wolumeny produkcyjne zostaną odbudowane za 2-3 lata, a w opinii 31 proc. – do końca tego roku. Ponadto, coraz większy nacisk sektora na elektryki zwiększy zapotrzebowanie na nowe powierzchnie konieczne do magazynowania baterii do samochodów elektrycznych czy innych podzespołów.

Warto też zwrócić uwagę na sektor produkcyjny, który w pandemii uświadomił sobie wagę dywersyfikacji swoich działań i uniezależnienia od jednej geografii. Firmy, które do tej pory działały głównie w Azji, będą w 2022 roku poszukiwać nowych miejsc produkcyjnych w Europie.