300 umów najmu w ciągu roku. Panattoni bije rynkowe rekordy

Panattoni informuje o wzroście wynajmowanej powierzchni na polskim rynku w 2021 roku. Przez dwanaście miesięcy deweloper podpisał ok. 300 umów najmu na ponad 3,2 mln mkw. powierzchni – o 1 mln mkw. więcej niż rok wcześniej.

Panattoni w 2021 roku dostarczyło 1,8 mln mkw. potwierdzonych certyfikacją BREEAM.

Deweloper podpisał ok. 300 umów najmu na ponad 3,2 mln mkw. powierzchni.

Deweloper dostarczył w ub. roku 1,8 mln m kw. potwierdzonych certyfikacją BREEAM, a kolejne 2,8 mln mkw. jest w budowie.

– Sektor magazynowy w Polsce pędzi, bijąc kolejne rekordy popytu i podaży. Sprzyja mu rozkwit e-commerce i chęć posiadania centrów dystrybucyjnych jak najbliżej konsumenta oraz trend nearshoring’u zwiększający aktywność produkcyjną w całej Europie. To sprawiło, że rok 2021 był przełomowy dla Panattoni i branży – komentuje Robert Dobrzycki, CEO & Co-Owner Panattoni.

Ubiegłoroczne transakcje Panattoni to m.in.: 146 tys. m kw. dla Zalando w Bydgoszczy, 105 tys. m kw. dla DHL Supply Chain i Zalando pod Poznaniem, 82 tys. mkw. w Gorzyczkach, 78 tys. m kw. dla ID Logistics we Wrocławiu pod obsługę sektora e-commerce oraz ponad 134 tys. m kw. dla LPP w dwóch lokalizacjach. Deweloper podpisał również kilkanaście transakcji z firmą InPost, wchodząc jednocześnie na nowe rynki – m.in. Głogów, Koluszki, Siedlce.

We wrześniu ub.r. Panattoni podwyższyło stopień środowiskowej certyfikacji metodą BREEAM z poziomu „Very Good” na „Excellent” w ramach nowego standardu obiektów. Zaangażowanie dewelopera w zieloną zmianę dało konkretne rezultaty - pierwsze w Polsce tak wysokie oceny dla obiektów przemysłowych otrzymały Panattoni Park Sosnowiec I oraz BTS Świebodzin, który liczy blisko 200 tys. m kw. Łączna powierzchnia inwestycji, które w 2021 r. otrzymały zielone certyfikaty, to ponad 1,2 mln m kw. W sumie Panattoni zrealizowało już w Polsce 109 obiektów zgodnych z przyjętą przez firmę koncepcją zrównoważonego rozwoju. To łącznie ponad 3,6 mln m kw. powierzchni poddanej certyfikacji. Kolejne 1,1 mln m kw. jest zaś w trakcie procesu pozyskania oceny „Excellent”.