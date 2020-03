57 robotów, 15 tys. przesyłek dziennie. BNP Paribas Real Estate prezentuje zautomatyzowany magazyn firmy M.W.

57 robotów poruszających się po 12,5 tys mkw. powierzchni magazynowej. 650 regałów, 6 stacji ładujących roboty oraz 7 stacji operacyjnych. Konsultanci z działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland przedstawiają zautomatyzowany magazyn firmy M.W. Spółka, której 60 proc. udziałów należy do M.B.B Logistics, a 40 proc. do firmy WingSing Supply Chain Co. LTD, powstała w 2018 roku, a swoje innowacyjne rozwiązania stosuje niemalże od samego początku działalności.