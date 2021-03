600 tys. mkw. planuje oddać 7R w 2021 roku

2020 był rokiem przełomowym dla branży magazynowej, która w obliczu światowego kryzysu epidemiologicznego okazała się jedną z najmocniejszych gałęzi gospodarki. Podsumowania pokazują, że Polska to drugi po Niemczech rynek, który w ubiegłym roku oddał do użytku najwięcej powierzchni magazynowej w Europie, a także trzeci pod względem powierzchni wynajętej.

7R to deweloper aktywny na polskim rynku magazynowym od 2008 r. W roku 2020 wynajął łącznie 406 895 mkw. powierzchni w ramach 51 zawartych umów, z czego aż 97 proc. stanowiły nowe umowy.

Jak podaje JLL, pod koniec grudnia 2020 r. wolumen powierzchni magazynowej w budowie w 7R wyniósł 361 000 mkw., wzrastając rok do roku o 30% i zapewniając firmie awans z trzeciego na drugie miejsce w Polsce. Pod względem powierzchni dostarczonej w roku ubiegłym, 7R utrzymał trzecią pozycję w rankingu JLL, oddając do użytku 18 budynków w ramach 14 projektów, z łącznym wolumenem 180 500 mkw.



- Z roku na rok nasza firma notuje regularne wzrosty wynajętej powierzchni o średnio 35%. Budujemy wielkopowierzchniowe parki logistyczne, jak i magazyny miejskie sieci 7R City Flex Last Mile Logistics. Dwie trzecie powierzchni wynajętej w 2020 r. obejmowały umowy przednajmu. Dzięki temu modelowi współpracy mogliśmy jak najlepiej dostosować przestrzeń do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Ubiegły rok był dla nas także potwierdzeniem, że najemcy coraz bardziej doceniają wysoki, ekologiczny standard inwestycji magazynowych. Mamy doświadczenie i kompetencje, aby takie przestrzenie dostarczyć. Wyszliśmy także naszym klientom naprzeciw, podnosząc w parkach logistycznych wysokość budynków w świetle do 11,7 m, co zwiększa możliwości składowania - komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.

Przykładem potrzeby zwiększania powierzchni składowania magazynów jest największa na rynku polskim w III kwartale 2020 r. umowa, jaką deweloper 7R podpisał w ramach projektu BTS dla Żabki w Radzyminie pod Warszawą. Powstaje tam najnowocześniejszy w kraju, w pełni zautomatyzowany obiekt dla branży spożywczej. Jeden z budynków nowego centrum dystrybucyjnego Żabki to magazyn wysokiego składowania, tzw. „high bay” o wysokości 40 m. Centrum zostało zaprojektowane z dbałością o redukcję emisji CO2 do atmosfery. Obiekt będzie zasilany zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Skorzysta także ze specjalnej kostki oraz wież antysmogowych

