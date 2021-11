65 mln drażetek dziennie. Poznańska fabryka Mars Wrigley świętuje ćwierćwiecze

Polska fabryka Mars Wrigley w Poznaniu działa nieprzerwanie od 25 lat, dostarczając produkt obecny na rynku już od ponad wieku.

W poznańskiej fabryce wytwarzane są produkty 7 kluczowych marek gum do żucia, w tym Orbit, Freedent, Doublemint, Spearmint, Extra oraz Winterfresh.

Niemal co druga drażetka gum z portfolio Mars Wrigley sprzedawana w Europie pochodzi właśnie z Poznania. Gumy produkowane w Poznaniu trafiają również na znacznie odleglejsze rynki – m.in. do Polinezji Francuskiej, Nowej Kaledonii, Dubaju, Sierra Leone czy Ekwadoru. W 2020 roku w Poznaniu wytworzono łącznie prawie 24 miliardy sztuk gumy do żucia, głównie miętowej, która stanowi aż 80 proc. produkcji. Pozostałe 20 proc. to przede wszystkim gumy owocowe, ale też zaskakujące dla polskiego konsumenta smaki jak lukrecja czy morela z chilli. Łącznie poznańska fabryka wytwarza 787 rodzajów gum i miętówek w 54 różnych smakach oraz wariantach, a produkty te trafiają do 37 krajów na całym świecie.

Ponad dwie dekady doświadczenia, innowacji i troski o środowisko

Fabryka gum i miętusów Mars Wrigley powstała w 1996 roku. W kolejnych latach zakład znacząco się rozrósł. Obecnie zajmuje on teren o powierzchni blisko 120 tys. mkw.. Poznańska fabryka jest miejscem pracy dla ponad 600 osób. Blisko 90 z nich jest związanych z tym miejscem już 25 lat, w zakładzie pracuje też 50 rodzin.

Od momentu powstania fabryka była kilkukrotnie rozbudowywana. W 1999, 2001 i 2002 roku montowano nowe linie pakowania oraz driamy (maszyny do powlekania gumy). Kolejne linie produkcyjne dodawane były również w latach 2003, 2004, 2006, 2010, 2015 i 2017, co wpłynęło na znaczne poszerzenie portfolio wytwarzanych produktów. Obecnie poznańska fabryka jest wyposażona w 17 linii pakujących gumę i jedną cukierkową. Na przestrzeni ponad dwóch dekad ważnym krokiem w rozbudowie infrastruktury było również stworzenie nowoczesnej oczyszczalni ścieków (2002 r.).