7R buduje na Śląsku BTS dla Aluprof

Budowa magazynu już się rozpoczęła.

Planowany termin oddania do użytku obiektu, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S52, niedaleko węzła Bielsko-Biała Komorowice, przypada na początek 2022 roku.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Atlas Ward.

Inwestycja zlokalizowana w Międzyrzeczu to obiekt o łącznej powierzchni blisko 20 500 mkw. realizowany w formule Build-to-Suit (BTS).

Projekt pozwala także na pełną optymalizację procesów logistycznych. Magazyn dla Aluprof SA będzie dostosowany między innymi do restrykcyjnych zasad załadunku oraz rozładunku elementów aluminiowych, które należy chronić przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W ramach budowy powstaną części: biurowa o metrażu około 500 mkw. oraz licząca prawie 20 000 mkw. magazynowo-produkcyjna.

- To ważne przedsięwzięcie w naszym systemie logistyczno-magazynowym. Inwestycja jest tak zaprojektowana, by nie tylko wpisywała się w funkcjonujący model przepływu surowca i wyrobu gotowego, ale by również stwarzała dobre i bezpieczne warunki pracy. Sięgamy po śmiałe rozwiązania, jak np. system suwnic zintegrowanych z konstrukcją dachu hali, przez co eliminujemy wszelkie słupy i podpory, uzyskując strefę załadunkowa o wysokiej elastyczności i swobodzie projektowania zadań transportowych. To samo dotyczy stref rozładunku, które otrzymują dedykowaną zonę handlingową. Celem naszej inwestycji jest takie wykorzystanie dostępnych rozwiązań technologicznych, by realizowane procesy napotykały na jak najmniejsze bariery architektoniczne czy sprzętowe. Warto również wspomnieć o wysoko postawionej poprzeczce w zakresie spełnienia wszelkich norm środowiskowych, czy POŻ. W tym zakresie obiekt ten będzie naszym wzorcem dla kolejnych inwestycji - mówi Aleksander Mączko kierownik zespołu magazynów w Aluprof SA.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl