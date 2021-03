7R buduje zielone magazyny i chce, by takie rozwiązania stały się w Polsce standardem

Statystyki BREEAM pokazują, że w łańcuchach dostaw nieruchomości magazynowe odpowiadają za 13 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Fakt ten nakłada na deweloperów odpowiedzialność za szerzenie działań proekologicznych oraz realizowanie takich inwestycji, które wykorzystują źródła energii odnawialnej oraz nowoczesne technologie, aby minimalizować wpływ budynków na środowisko naturalne. Deweloper 7R doskonale to rozumie. W swoim portfolio ma już na przykład obiekt z zastosowaniem systemu trigeneracji, realizacje z fotowoltaiką na inwestycjach, buduje także nowoczesny magazyn typu high bay dla Żabki. Firma stawia na realne i mierzalne efekty wdrożeń technologii, które przybliżą sektor magazynowy i logistyczny do zeroemisyjności.

Trend na zielone magazyny nie jest nowy. Kształtuje się on w branży nieruchomości przemysłowych od około 15 lat. Świadomość najemców w tym zakresie coraz bardziej wzrasta. Dostrzegają oni, że rozwiązania ekologiczne nie muszą znacząco podnosić wartości inwestycji, są konieczne i szybko się zwracają.

- W 7R stawiamy na szerzenie proekologicznych praktyk w branży, promowanie wdrażania nowoczesnych technologii w taki sposób, by budynków dążących do samowystarczalności energetycznej było coraz więcej. To jest przyszłość magazynów w Polsce, gdzie rynek dojrzewa i umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jesteśmy hubem logistycznym Europy Środkowo-Wschodniej i perspektywy rozwoju segmentu nieruchomości przeznaczonych dla e-commerce, TSL i lekkiej produkcji są bardzo optymistyczne. Tym bardziej zależy nam, by tworzyć obiekty ekologiczne i coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Chcemy wykorzystywać potencjał innowacyjnych systemów do wdrażania rozwiązań ekologicznych w magazynach w Polsce - komentuje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R SA.

Flagowy przykład trigeneracji

W podkrakowskich Balicach działa już centrum badawczo-rozwojowe Grupy BWI, firmy o zasięgu globalnym, zajmującej się projektowanie i produkcją części do zawieszeń samochodowych. Budynek BWI, stworzony przez dewelopera 7R, jest unikatowy w skali Europy, ponieważ zastosowano w nim zaawansowany technologicznie system trigeneracji. Takich rozwiązań jest niewiele i do tej pory były zarezerwowane dla dużych zakładów przemysłowych. Okazuje się, że technologia znakomicie sprawdza się w obiektach na przykład biurowo-laboratoryjnych. Dlaczego?