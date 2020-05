7R buduje "zielony" magazyn dla No Limit

Trwa budowa pierwszego magazynu według nowej ekologicznej koncepcji 7R Green. Obiekt powstaje w formule BTS dla operatora logistycznego No Limit w ramach kompleksu 7R Park Sosnowiec.

Powierzchnia magazynu dla No Limit wyniesie niemal 5 tys. mkw. 7R przygotowuje dla najemcy także biuro, zlokalizowane na dwóch piętrach, o łącznej wielkości 430 mkw. Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2020 r.

Magazyn No Limit w Sosnowcu będzie w całości zasilany z odnawialnych źródeł energii. Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom proekologicznym budynek w 7R Park Sosnowiec zostanie certyfikowany w systemie BREEAM.

7R Park Sosnowiec to kompleks trzech nowoczesnych obiektów klasy A w samym sercu aglomeracji śląskiej. Obiekty znajdują się w Sosnowcu przy ul. Innowacyjnej, tuż przy drodze ekspresowej S1 i zaledwie kilka kilometrów od Autostrady A4.