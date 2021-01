7R City Flex Rzeszów Airport z nowym najemcą

TEREZ Performance Polymers należy do grupy TER Plastics Polymer posiadającej jedną z najbardziej rozbudowanych ofert tworzyw konstrukcyjnych w Europie. Dostarcza materiały dla przetwórców tworzyw sztucznych oraz producentów działających m.in. w sektorze motoryzacyjnym, branży RTV i AGD oraz produktów konsumenckich.

- Podaż dostępnej na wynajem nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie Rzeszowa jest obecnie ograniczona, a firmy zainteresowane tą lokalizacją muszą zaczekać na efekt pracy deweloperów. Tym bardziej cieszę się, że byliśmy w stanie pomóc firmie TEREZ Performance Polymers i we współpracy z deweloperem w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do zawarcia umowy najmu. Nowy magazyn odpowiada potrzebom najemcy i zagwarantuje mu optymalne warunki do dalszego rozwoju – mówi Michał Kulig, starszy konsultant, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

7R City Flex Rzeszów Airport to nowoczesny kompleks magazynowy zlokalizowany w północno-wschodniej części Rzeszowa. Inwestycja oferuje łącznie ok. 12 800 m kw. powierzchni na wynajem i posiada certyfikat BREEAM.

„W pobliżu inwestycji znajduje się Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka i węzeł Rzeszów-Północ w ramach autostrady A4. Dzięki swojemu położeniu oraz elastycznym możliwościom aranżacji powierzchni, magazyn jest doskonałą lokacją zarówno dla działalności magazynowej jak i dla prowadzenia operacji logistycznych” – mówi Joanna Ociepka-Wojciechowska, Senior Leasing Manager w 7R SA.