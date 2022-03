7R City Flex Warsaw Airport przyciągnęło ITP z branży medycyny estetycznej

7R City Flex Warsaw Airport III to park magazynowy zlokalizowany w odległości zaledwie 10 km od centrum Warszawy i 500 m od terminala Warsaw Cargo.

ITP koncentruje się na dystrybucji urządzeń do medycyny estetycznej, urządzeń medycznych oraz sprzętu wellness.

W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Na ofertę ITP składają się lasery medyczne, lasery do depilacji, urządzenia do modelowania ciała czy technologie wykorzystywane do leczenia skóry. Spółka wprowadza na rynek Polski urządzenia tylko od sprawdzonych, światowej klasy producentów. Wybrane do portfolio marki reprezentują najwyższą jakość, są gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności, co potwierdzają certyfikaty. Obecnie w portfolio firmy znajdują się takie firmy jak: Lumenis, Alma Lasers, Cynosure, Palomar, DEKA, LPG®, Pollogen®, Storz Medical, Quanta System, Berger & Kraft, Cocoon Medical, SHEN’B oraz linia kosmeceutyków i wypełniaczy tkankowych Neauvia, która jest marką własną firmy i sprzedawana jest obecnie w 70 krajach na świecie.

7R City Flex Warsaw Airport III przyciągną ITP lokalizacją i technicznymi udogodnieniami

– Dla spółki ITP kluczowe było położenie powierzchni magazynowej w granicach Warszawy oraz to, aby nieruchomość spełniała specjalistyczne wymogi pod względem technicznym. Cieszymy się, że wsparliśmy spółkę ITP w skonsolidowaniu i zwiększeniu powierzchni w wysokiej klasy obiekcie, w parku 7R City Flex Warsaw Airport III – mówi Katarzyna Bojanowicz, Business Development Director w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lokalizacja 7R City Flex Warsaw Airport III sprawdza się w roli centrum dystrybucyjnego. 7R City Flex Warsaw Airport III to nowoczesna inwestycja – obiekt został objęty certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent.

Newmark Polska należy do grupy wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy.