Firma ISG Schreiner Polska powstała w 1999 r. i od początku działalności oferuje profesjonalne usługi w zakresie spedycji morskiej, drogowej, kolejowej i lotniczej, logistyki magazynowej oraz obsługi odpraw celnych. Od prawie 15 lat rozwija się w oparciu o dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania z branży TSL. Powierzchnia w 7R City Park Gdańsk South II będzie pełniła funkcję magazynu buforowego. Najemca zajmie ok. 2 340 mkw. powierzchni magazynowej, którą uzupełni część biurowo-socjalna o wielkości ponad 100 mkw.

Otwarcie magazynu buforowego w Trójmieście to kolejny z naszych ambitnych planów związanych ze zwiększeniem rozpoznawalności marki IGS Schreiner Polska w całym kraju. To również zaplanowana kontynuacja ekspansji, którą z powodzeniem rozpoczęliśmy w Warszawie. Jestem przekonany, że już od III kw. 2023 r., kiedy wprowadzimy się na stałe do nowej lokalizacji będziemy mogli oferować dodatkowe usługi, co pomoże nam w akwizycji nowych klientów – mówi Grzegorz Balcerak CEO, IGS Schreiner Polska.