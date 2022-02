7R City Park Gdańsk South II skusił najemcę

7R City Park Gdańsk South II to kompleks magazynowo-przemysłowy zlokalizowany w miejscowości Lublewo na Pomorzu. W sierpniu 2022 r. do powstającego kompleksu wprowadzi się Stokvis Tapes Polska.

Stokvis Tapes działa jako producent i konwerter zaawansowanych rozwiązań opartych o klejące taśmy jedno- i dwustronnie, pianki EPDM, PE, PUR, włókniny, silikony i wiele innych.

W związku z szybkim rozwojem firma poszukiwała partnera, który byłby w stanie dostarczyć nowoczesną przestrzeń dla prowadzonej produkcji wraz z wygodną powierzchnią biurową.

W związku z ekspansją swojej działalności najemca zajmie ok. 11,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej w nowej lokalizacji.

- Dynamiczny rozwój Stokvis Tapes oparty jest o projekty realizowane dla klientów z segmentu automotive, głównie Volkswagena, Audi i Porsche. Najnowsze rozwiązania wdrażane i produkowane przez Stokvis związane są z elektrycznymi modelami tych marek. Dodatkowa powierzchnia w nowej fabryce zostanie przeznaczona właśnie na działania dla branży elektromobilnej, a także AGD i elektroniki, czyli wszędzie tam, gdzie konieczne są inwestycje w nowoczesne linie technologiczne. Zależało nam od początku na partnerze, który zapewni nam szybką realizację inwestycji, w wyznaczonej lokalizacji, uszytą dokładnie pod nasze potrzeby w zakresie połączenia powierzchni biurowej i produkcyjno-magazynowej - mówi Jacek Duhanik, Business Unit Manager Poland/Russia w Stokvist Tapes.

7R City Park Gdańsk South II to kompleks magazynowo-przemysłowy zlokalizowany w miejscowości Lublewo na Pomorzu. Składać się będzie z dwóch budynków – pierwszy zajmie powierzchnię 16 861 mkw., drugi obiekt obejmie 11 012 mkw. Stokvis wprowadzi się do pierwszego z magazynów. Na parterze znajdzie się sala produkcyjna, natomiast na wyższej kondygnacji zlokalizowane będzie biuro firmy.

- Nasze indywidualne podejście do oczekiwań najemców jest doceniane na rynku – projekt dla Stokvist Tapes to kolejna realizacja, gdzie dostosowujemy obiekt do bardzo konkretnych potrzeb produkcyjnych klienta. Współpraca ze Stokvist to następny krok w rozbudowywaniu naszego portfolio obiektów dla produkcji w ramach parków logistycznych oraz obiektów typu City Park - mówi Marzena Taube, Leasing Director w 7R.

