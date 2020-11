7R dołącza do think tanku Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową, której od 2008 roku misją jest radykalna poprawa projektowania, realizacji inwestycji i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Celem dewelopera 7R jest dążenie do tego, aby zielone praktyki stały się standardem na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Dołączenie do grona liderów zielonej zmiany jest naturalnym krokiem firmy w kierunku wspierania inicjatyw proekologicznych branży i deklaracją współtworzenia najwyższej jakości obiektów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Z początkiem bieżącego roku 7R jako pierwszy deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych w kraju ogłosił wprowadzenie polityki rozwoju firmy, która opiera się na zasadach zrównoważonego budownictwa i ma na celu dostarczanie budynków przyjaznych środowisku. W strukturach 7R utworzono specjalną grupę R&D, która analizuje i wdraża do oferty dewelopera nowe rozwiązania i technologie wspierające proekologiczne oddziaływanie budynków, a także analizuje poziom zużycia energii i emisji CO2.



W ramach tych działań, deweloper koncentruje się na trzech obszarach:

- autorskiego podejścia do budownictwa, dzięki któremu ograniczany jest wpływ na zmianę klimatu,

- rozwiązaniach przyjaznych środowisku, które wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu,

- certyfikacji ekologicznej, która jest potwierdzeniem jakości inwestycji 7R.



- Nasze nowoczesne podejście do ekologii i wdrażania rozwiązań z zakresu zrównoważonego budownictwa obejmuje nie tylko sam proces realizacji inwestycji, ale i elementy designu czy projektowania przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Cele te możemy osiągać, stając się liderem zmiany i angażując naszych partnerów biznesowych do wspólnego działania. Za to jesteśmy doceniani - mówi Ryszard Gretkowski, v-ce prezes zarządu 7R SA.

Firma 7R stosuje rozwiązania z zakresu zielonego budownictwa od dłuższego czasu. Przykładem może być projekt nowego centrum badawczo-rozwojowego BWI Group w Balicach, nagrodzony w tegorocznym konkursie Prime Property Prize w kategorii „Zielony Budynek”. System trigeneracji zastosowany w tym obiekcie biurowo-laboratoryjnym sprawia, że przy użyciu turbiny gazowej wytwarzana jest energia do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji