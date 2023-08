7R, deweloper specjalizujący się w budowie magazynów, zawiera strategiczne partnerstwo z Nrep - Nrep nabywa większościowy pakiet udziałów w 7R.

W 2022 roku 7R zamknęło kilkanaście transakcji sprzedaży projektów o łącznej wartości ponad 430 mln euro.

7R zyskał tym samym 20 proc. udział na rynku inwestycyjnym w Polsce.

Podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli firmom na dynamiczny rozwój w Polsce i dalszą realizację projektów w duchu ESG.

Nrep to wiodący inwestor na rynku nieruchomości w krajach nordyckich, skoncentrowany na ESG. Obecny jest w ośmiu krajach i zarządza aktywami o wartości 19 miliardów euro o powierzchni 8 mln mkw. Z powodzeniem inwestuje w obiekty logistyczne za pośrednictwem platformy logistycznej Logicenters. Z kolei 7R to doświadczony polski deweloper magazynowy, który do tej pory zrealizował projekty o łącznej powierzchni ponad 1,8 mln mkw. W 2022 roku 7R zamknęło kilkanaście transakcji sprzedaży projektów o łącznej wartości ponad 430 mln euro, zyskując 20 proc. udział na rynku inwestycyjnym w Polsce.

7R i Nrep nawiązują partnerstwo. Fot. Mat. pras.

Partnerstwo oznacza, że Nrep (poprzez Nordic Strategies Fund V) stanie się większościowym udziałowcem 7R. Inwestując około 200 milionów euro nowego kapitału w spółkę inwestor będzie wspierał dalszy rozwój 7R, koncentrując się na Polsce. Dostrzega on również dodatkowe możliwości inwestycyjne w Czechach. 7R skupi się na zrównoważonym rozwoju poprzez budowę zaawansowanych technologicznie magazynów, które spełniają najwyższe standardy jakościowe.

Pozyskanie Nrep jako strategicznego udziałowca jest niezwykle ważnym krokiem dla 7R. Inwestycja kapitałowa to szansa na kontynuację działań w duchu zrównoważonego rozwoju, zdobywanie nowych rynków i możliwość budowania długoterminowych relacji z najemcami. Pozostając właścicielem niektórych aktywów, wzmocnimy relacje z naszymi najemcami. Ta wyjątkowa oferta wyróżni 7R spośród innych graczy na runku i przyniesie wymierne korzyści naszym klientom. Nowa perspektywa pozwoli nam utrzymać pozycję lidera zrównoważonego rozwoju - mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes zarządu 7R.

Inwestycja Nrep oznacza, że spółka 7R staje się jednym z najlepiej dokapitalizowanych deweloperów nieruchomości logistycznych i przemysłowych w Polsce. 7R jak dotychczas będzie kontynuowało rozwój w ramach spółek joint venture oraz rozwijało własne zasoby nieruchomościowe, zachowując niektóre aktywa w bilansie spółki.

7R i Nrep nawiązują partnerstwo. Fot. Mat. pras.

Nrep jest uznawany za lidera zrównoważonego rozwoju – firma zainwestowała w 7R z funduszem NSF V, który po zebraniu kapitału w wysokości 3,65 mld EUR jest jak dotąd największym europejskim funduszem nieruchomościowym typu value-added.

7R to firma o solidnych fundamentach, silnej pozycji na rynku i priorytetach, które są zbieżne z wartościami Nrep, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Inwestycja stanowi wyjątkową okazję do zastosowania naszej strategii dekarbonizacji na dużym portfelu nieruchomości i tym samym skalowania naszych wysiłków na rzecz obniżenia emisji CO2. Współpraca pozwoli także na uzyskanie dostępu do znaczącego obszaru rynku, na którym popyt przewyższa podaż. Cieszymy się na współpracę z zespołem 7R, aby wspólnie wykorzystać tę szansę - mówi Rune Kock, CEO Nrep.

Cieszymy się, że Nrep jest nowym głównym udziałowcem 7R. Zawarcie w tym roku jednej z największych transakcji M&A na rynku nieruchomości w sektorze logistycznym w Europie jest efektem strategii biznesowej, którą kierowaliśmy się w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Transakcja pozwoli zdywersyfikować naszą działalność, wzmocnić relacje z klientami oraz zdobyć nowe rynki i dzięki temu zwiększyć wartość firmy dla interesariuszy - mówi Chris Zeuner, CIO i członek zarządu 7R.

- Przejęcie większościowego pakietu udziałów w 7R umacnia zaangażowanie Nrep w polski rynek logistyczny. Stanowi jedną z naszych największych i najbardziej strategicznych transakcji. Jednocześnie nasze nowe partnerstwo z deweloperem umożliwia naszemu oddziałowi Logicenters zapewnienie naszym obecnym skandynawskim klientom pełnej oferty produktowej w Polsce. Łącząc udane osiągnięcia i doświadczenie 7R z instytucjonalnym podejściem Nrep do napędzania rzeczywistych zmian w branży zarówno dla ludzi, jak i planety, jestem przekonany, że wspólnie zbudujemy jeszcze więcej możliwości i korzyści dla wszystkich interesariuszy - stwierdza Petri Valkama, Partner & Head of Strategic Transactions w Nrep.

W transakcji 7R doradzały firmy Cushman & Wakefield, KKW, Rymarz Zdort Maruta i Crido, natomiast Nrep firmy Linklaters, PwC, EY, JLL i Savills.







Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl