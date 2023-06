7R przygotowuje się do rozpoczęcia budowy 7R Park Bytom I. Projekt powstanie w duchu ESG i oznacza rewitalizację 25 ha zaniedbanych terenów, a posiadać będzie również proekologiczne rozwiązania.

Deweloper nawiązał współpracę z władzami samorządowymi i wspiera lokalną społeczność.

7R Park Bytom I powstanie w odległości zaledwie 4,5 km od centrum Bytomia, przy węźle autostradowym i kolejowym, a także w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice.

Nowy kompleks 7R będzie miał cztery budynki.

Docelowo 7R Park Bytom I składać się będzie z czterech budynków o powierzchniach: ok. 14,5 tys. mkw., 15 tys. mkw., 32 tys. mkw. oraz blisko 60 tys. mkw. Łączna powierzchnia czterech budynków wyniesie ponad 121 tys. mkw. Budowa pierwszego magazynu ma ruszyć w drugiej połowie 2023 r.

7R na Śląsku inwestuje z ESG u podstaw. Fot. mat. pras.

Nowe zabudowania powstaną na zaniedbanych i zdewastowanych dotychczas terenach. 7R zrewitalizuje aż 25 ha. nieużytków. Inwestycja wygeneruje nowe, atrakcyjne miejsca pracy. 7R Park Bytom I będzie posiadał strefę well-beingową dla pracowników, która zostanie wyposażona w ergonomiczne siedziska zaprojektowane przez młodych artystów wyłonionych w konkursie „7R Warehouse of art - Young art for the planet’”, który deweloper zorganizował we współpracy z warszawską ASP.

Co więcej, w ramach zobowiązań związanych ze strategią ESG deweloper wsparł lokalną społeczność instalując w 13 bytomskich placówkach edukacyjnych nowoczesne dystrybutory wody. Wyposażone w filtry oraz lampy UV zapewniają dzieciom i młodzieży dostęp do świeżej wody.

Wśród priorytetów 7R jest łączenie biznesu, ekologii i społecznej odpowiedzialności. 7R Park Bytom I posiadać będzie strefy relaksu dla pracowników oraz instalacje redukujące zużycie wody oraz energii. To ważne dla naszych najemców rozwiązania, ponieważ pomagają im w realizowaniu ich strategii ESG – mówi Joanna Ociepka-Wojciechowska, Regional Leasing Director w 7R.

Park magazynowy zostanie wybudowany z użyciem ekologicznych materiałów. Wśród zastosowanych rozwiązań znajdą się m.in. panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED oraz destratyfikatory ograniczające straty ciepła, co w połączeniu ze zwiększoną izolacyjnością budynków pozwoli obniżyć koszty eksploatacyjne.

W pobliżu kompleksu 7R Park Bytom I znajdzie się także ścieżka rowerowa, a na jego terenie przewidziano stacje ładowania samochodów elektrycznych. Projekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM. 7R zamierza uzyskać poziom Excellent.

Najemcy poszukują funkcjonalnej przestrzeni magazynowej wspierającej rozwój ich biznesu. 7R Park Bytom I dostarczy produkt odpowiadający na najbardziej wyśrubowane oczekiwania najemców – podkreśla Maciej Krzyżak, Development Director w 7R.

