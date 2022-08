7R Park Lublin urośnie

7R Park Lublin powiększy się do blisko 110 tys. mkw. Podpisano umowę kredytową na finansowanie obiektu.

7R pozyskało finansowanie na rozbudowę nowoczesnego kompleksu logistycznego 7R Park Lublin.

Umowa kredytowa została podpisana z konsorcjum banków – Santander Bank Polska oraz mBank. Park docelowo będzie składał się z pięciu budynków o łącznej powierzchni blisko 110 tys. mkw.

Za realizację prac odpowiada Generalny Wykonawca projektu, firma Bremer.

Pozyskanie finansowania na realizację 7R Park Lublin pokazuje potencjał, jakim dysponuje zarówno 7R jako deweloper dostarczający nowoczesne powierzchnie magazynowe, jak i potencjał regionu pod kątem rozwoju nowego biznesu – mówi Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R.

Obecnie na terenie 7R Park Lublin ukończone zostały dwa z pięciu zaplanowanych budynków, a jednym z pierwszym najemców jest m.in. lubelska spółka Spiżarnia. Docelowo kompleks zapewni około 110 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni logistycznej i magazynowej, zlokalizowanej w przemysłowej części miasta. Położenie inwestycji blisko obwodnicy Lublina zapewnia nie tylko wygodny dostęp do dróg ekspresowych, ale też znakomite połączenie drogowe dla takich sektorów jak FMCG i TSL.

To tutaj krzyżują się bowiem najważniejsze szlaki komunikacyjne oraz rozbudowywana jest infrastruktura kolejowa, co jest fundamentem transportu i pozwala planować operacje spedycyjno-transportowe na terenie całego kraju, a także w kierunku Europy Wschodniej. Projekt jest także objęty certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good, wpisując się tym samym w ideę zrównoważonego budownictwa przemysłowego, a jednocześnie misję oraz strategię spółki 7R.

Rozbudowa obiektu 7R Park Lublin to kolejny przykład inwestycji prowadzonych przez spółkę 7R, która łączy w sobie elementy zrównoważonego budownictwa, a jednocześnie wpisuje się w strategię firmy – systematyczny rozwój portfela projektów zlokalizowanych w perspektywicznych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Inwestycja realizowana jest w odległości zaledwie 4 km od centrum Lublina, a także w bliskim sąsiedztwie węzła trasy ekspresowej S17 oraz drogi S12. Rozwój tej lokalizacji ma dla spółki szczególne znaczenie, gdyż jak wynika z raportu „Branża logistyczno-przemysłowa. Ścieżki rozwoju z perspektywy 2022” – opracowanego wspólnie przez 7R oraz Colliers – to właśnie wschodnia część kraju, w tym województwo lubelskie, stoi przed szansą, aby stać się naturalnym kierunkiem migracji dla firm, które wycofują swoje zasoby logistyczne m.in. z Rosji i Białorusi.