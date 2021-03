7R Park Poznań East wynajął ponad 11 tys. mkw. producentowi oświetlenia

W centrum logistycznym 7R Park Poznań East pojawi się nowym najemca. Została nim firma ES-SYSTEM, należąca do Grupy Glamox. Ten producent i dostawca profesjonalnych systemów oświetleniowych zdecydował się na podpisanie umowy najmu blisko 11 500 mkw.

ES-SYSTEM zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą szerokiej gamy profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych i miejskich. W portfolio Grupy znajdują się takie marki jak Aqua Signal, Glamox, Luxo czy NORSELight.

- Zdecydowaliśmy się na relokację do nowego centrum magazynowego, które razem z dodatkowym modułem biurowym będzie nową strategiczną lokalizacją firmy ES-SYSTEM i Grupy Glamox na terenie Wielkopolski. Poznań z uwagi na swoje geograficzne położenie oferuje duże możliwości dystrybucyjne, co w sytuacji zwiększonego popytu na elementy oświetleniowe m.in. w technologii LED pozwala nam na komfortowe planowanie procesów dystrybucyjnych do naszych klientów – powiedziała Małgorzata Dziaduch, VP Procurement, Glamox.

Najemcę w procesie negocjacji wspierali konsultanci firmy AXI IMMO.

- Analizując wspólnie z Klientem bazę nieruchomości w Poznaniu, skupiliśmy się finalnie na obiektach gwarantujących terminowe zasiedlenie względem ram czasowych projektu. Natomiast wybór Poznania spośród zasobów południowo-zachodniej Polski poprzedziła analiza logistyczna firmy ES-SYSTEM względem przepływów zasilających, jak i dostaw do odbiorców krajowych i zagranicznych – mówi Damian Kińczyk, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

7R Park Poznań East to nowoczesny budynek magazynowy klasy A o powierzchni ponad 22 000 mkw., który zlokalizowano bezpośrednio przy drodze krajowej nr 92, a także w pobliżu trasy ekspresowej S5 i autostrady A2 (węzeł Poznań Wschód). W pobliżu obiektu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej umożliwiające komfortowy dojazd pracownikom. Centrum logistyczne zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami certyfikacji BREEAM. Oświetlenie LED, destryfikatory czy dobrze doświetlone powierzchnie biurowe pozwalają na obniżenie kosztów energii i ogrzewania, a także zwiększają komfort pracy zatrudnionych.

– Firma ES System wynajęła ostatnią wolną powierzchnię w ramach 7R Park Poznań East, tym samym budynek jest w 100 proc. skomercjalizowany. Jesteśmy dumni, że najemcy doceniają jakość naszych inwestycji – dodaje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R SA.

