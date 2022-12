7R Park Wrocław West II otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę. To kolejna inwestycja firmy 7R w województwie dolnośląskim.

7R Park Wrocław West II powstanie w Kątach Wrocławskich.

Docelowo zaoferuje blisko 44 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej oraz produkcyjnej.

7R Park Wrocław West II podobnie jak pozostałe inwestycje zaprojektowane i wybudowane przez dewelopera zostanie wyposażony w innowacyjne rozwiązania z zakresu zrównoważonego budownictwa. Będzie poddany certyfikacji w systemie BREEAM. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku. 7R posiada już prawomocne pozwolenie na budowę i przygotowuje się do jej rozpoczęcia.

Budynek będzie posiadał szereg rozwiązań i udogodnień, w tym m.in. układ hydraulicznych doków przeładunkowych, destryfikatory, a także system ogrzewania gwarantujący min. temperaturę wynoszącą 15 °C wewnątrz budynku. Proekologiczne rozwiązania mają zapewnić energooszczędność i co za tym idzie obniżyć koszty użytkowania. W bezpośrednim otoczeniu magazynu zwiększona zostanie także bioróżnorodność terenu: powstaną łąki kwietne, ule dla pszczół i domki dla owadów, a dodatkowo przeprowadzone zostaną nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów.

7R Park Wrocław West II to inwestycja realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju. ESG stanowi bowiem kluczowy element naszej strategii działania. Budując magazyny szczególną wagę przywiązujemy do ich wpływu na środowisko naturalne. Dbamy również o dobre samopoczucie pracowników naszych najemców – podkreśla Maciej Krzyżak, Develompent Director w 7R.

Z tego powodu w 7R Park Wrocław West II powstanie specjalna strefa relaksu, która zostanie wyposażona w meble wyłonione w ramach konkursu będącego częścią „Warehouse of art”, inicjatywy 7R wspierającej społeczność młodych artystów oraz well-being pracowników magazynów.

7R Park Wrocław West II to inwestycja realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju.

7R Park Wrocław West II wyróżnia korzystna lokalizacja: dzięki bezpośredniemu połączeniu z autostradą A4 (Węzeł Kąty Wrocławskie), a także sąsiedztwu trasy europejskiej, łączącej Szczecin z Pragą, zapewni przyszłym najemcom komfortowe warunki do operowania w ramach łańcucha dostaw.

Dzięki świetnej lokalizacji, a także ekologicznym rozwiązaniom, które potwierdzi certyfikat BREEAM, nasz nowy park będzie produkcyjno-logistycznym centrum dla wielu firm, doceniających atuty nowoczesnego, energooszczędnego, „zielonego” magazynu. Dla regionu nasza inwestycja oznacza nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu z tytułu prowadzonych tu operacji biznesowych – dodaje Magdalena Kostjan, Regional Leasing Director w 7R.

7R Park Wrocław West II to kolejny projekt dewelopera, który łączy w sobie funkcjonalność, zrównoważony charakter oraz elastyczność w kontekście potrzeb najemców. Przykładem innych realizacji, które odzwierciedlają to podejście są m.in. nagrodzony w konkursie Prime Property Prize 2022 magazyn przygotowany przez 7R dla spółki Żabka Polska, a także zlokalizowany w Międzyrzeczu obiekt BTS (Build-to-Suit) dostosowany do potrzeb jednego z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie – spółki Aluprof.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl