7R powiększa zasięg. Budowa parku magazynowego w Bydgoszczy na starcie

W ramach 7R Park Bydgoszcz, na powierzchni ponad 68 700 mkw., deweloper wybuduje dwa obiekty.

Inwestycja jest już częściowo skomercjalizowana.

Wśród najemców znajdą się operator logistyczny Rohlig Suus Logistics oraz ogólnopolska sieć sklepów Stokrotka.

- Nasze plany zakładają, że do 2025 roku portfolio projektów zrealizowanych przez 7R powinno przekroczyć 4,5 miliona mkw. Jesteśmy obecni na największych rynkach magazynowych w Polsce, a obecnie rozszerzamy obszar działalności o nowe lokalizacje. W Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego budujemy przyjazny środowisku, wielkopowierzchniowy kompleks magazynowy. Pierwsi najemcy wprowadzą się do obiektu już na wiosnę 2022 roku - mówi Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes i COO w 7R.

7R Park Bydgoszcz zlokalizowany będzie w południowo-wschodniej części miasta, co zapewni dogodne połączenie z centrum, jak i z siecią dróg krajowych. Zgodnie z harmonogramem deweloper wybuduje dwa obiekty. Pierwszy z nich zostanie oddany do użytkowania w maju przyszłego roku, kolejny w IV kwartale 2022. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Atlas Ward.

Wiele możliwości

Powierzchnia w pierwszym budynku 7R Park Bydgoszcz zostanie dostosowana do konkretnych wymagań najemców – sieci sklepów spożywczych Stokrotka oraz Rohlig Suus Logistics. W części kompleksu znajdzie się nowoczesny terminal przeładunkowy typu cross-dock. Kolejny budynek w ramach parku zostanie dostarczony zgodnie z najnowszym standardem 7R. Wysokość składowania w niemal całym obiekcie wyniesie 11,7 m. W połączeniu z zastosowaniem posadzki o nośności 7 ton daje to możliwość bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni. Strefa rozładunkowa zostanie wyposażona w dodatkowe świetliki, co zapewni lepsze doświetlenie światłem dziennym.

Minimalna temperatura wewnątrz obiektu wyniesie 15°C, przy -20°C na zewnątrz. Destryfikatory, odprowadzające ciepłe powietrze spod sufitu w niższe partie budynku, oraz zastosowanie grubszej izolacji w ścianach i dachu budynku zwiększą efektywność energetyczną inwestycji, tak samo jak zainstalowane tam oświetlenie LED. 7R Park Bydgoszcz zaoferuje klientom dużą elastyczność pod kątem rodzajów i wielkości modułów na wynajem – najmniejszy z nich wyniesie 3 000 mkw.

Obiekt w Bydgoszczy powstaje zgodnie z proekologicznym standardem budownictwa 7R, co potwierdzi certyfikat BREEAM.