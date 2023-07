Piotr Miodek to doświadczony menedżer związany z branżą logistyczną od ponad 12 lat. Jest ekspertem w tworzeniu i wdrażaniu strategii ESG. Doradza najemcom w kwestii stosowania efektywnych rozwiązań proekologicznych zwiększających efektywność operacyjną i kosztową budynków. Odpowiada także za obiekty realizowane w formule BTS.

Troska o środowisko i ograniczenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych elementów kreujących naszą przyszłość. Obok rozwoju sztucznej inteligencji to właśnie inwestycje w projekty ESG są dziś kluczowe. Dlatego w 7R uznaliśmy, że będą one wyznaczać kierunek naszego rozwoju. Naszym celem jest stworzenie funkcjonalnego budynku zeroemisyjnego – mówi Tomasz Lubowiecki, prezes i założyciel 7R.