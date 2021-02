7R rusza z budową kompleksu magazynowego w Szczecinie

Ruszyła budowa dwóch obiektów kompleksu 7R Park Szczecin. Ich łączna powierzchnia wyniesie 58 000 mkw. To trzecie duże przedsięwzięcie dewelopera 7R na tych terenach. W tym miesiącu do użytku zostanie oddany nowoczesny budynek dla Hultafors Group, który będzie pierwszym w kraju zautomatyzowanym magazynem klasy A, wykorzystującym system AutoStore. Natomiast w centrum stolicy województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje już magazyn miejski 7R City Flex Last Mile Logistics. Tym samym Szczecin staje się strategiczną lokalizacją dla wielu polskich i zagranicznych firm.



Dobre położenie



- Rynek magazynowy w Szczecinie jest perspektywiczny, rozwija się w kierunku jednego z najważniejszych hubów logistycznych, łączących handel i produkcję, między Polską a Niemcami, Holandią oraz państwami Skandynawii. Całkowity zasób powierzchni magazynowych w tym rejonie zwiększył się po pierwszym półroczu ubiegłego roku do ponad 800 000 mkw., co oznacza wzrost o 14 proc. rok do roku. Głównym czynnikiem, budującym rosnącą pozycję Szczecina w segmencie magazynów, jest wzrost znaczenia e-commerce w handlu oraz obecność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Węzeł logistyczno-magazynowy będzie się tutaj dynamicznie rozwijał, dlatego ponownie budujemy na Pomorzu - mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Granica z Niemcami, naszym największym partnerem w eksporcie towarów oraz w operacjach logistycznych, to główny motor napędowy szczecińskiego rynku magazynowego. Atutem jest także znakomicie rozwinięta infrastruktura, która w 2020 roku została wzbogacona o blisko 144 km nowych dróg. Porty w Szczecinie i Świnoujściu przechodzą właśnie modernizację, aby przyjmować większe jednostki towarowe. Trwają tam również największe w historii prace budowlane, poprawiające dostęp portów do szlaków kolejowych. Wszystko to działa na korzyść lokalizacji, która ma nadal nieuwolniony potencjał, o czym świadczy coraz większy popyt na powierzchnie magazynowe przy nadal stosunkowo niewielkiej podaży.



Polska na celowniku zagranicznych inwestorów



Pandemia COVID-19 umocniła tylko potęgę branży e-commerce. W tej sytuacji wygrany jest sektor magazynowo-produkcyjny oraz logistyka. Zwiększa się zapotrzebowanie na powierzchnię do składowania towarów oraz obiekty przystosowane do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu robotyki i automatyzacji. Zachodniopomorskie ze Szczecinem na czele znakomicie obrazuje scenariusz rozwoju, który teraz jest realizowany w europejskich łańcuchach dostaw. Pomorze jest dla 7R rynkiem, który deweloper zna bardzo dobrze i będzie rozwijać tu bazę magazynową dla polskich i zagranicznych inwestorów.



Pierwszy najemca wprowadzi się do 7R Park Szczecin w połowie 2021 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol.