7R rusza z kolejnym projektem w Łodzi. To już piąta inwestycja dewelopera w tym mieście

7R Park Łódź East I usytuowany będzie na atrakcyjnie położonej we wschodniej części miasta działce, tuż przy zjeździe na autostradę A1, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Brzeziny. Zlokalizowany w dzielnicy Widzew (Nowosolna) park logistyczny zaoferuje najemcom łącznie 100 000 mkw. powierzchni w trzech halach magazynowych. W ramach inwestycji deweloper wybuduje także fragment układu drogowego – 500 m obwodnicy Nowosolnej.



– Myślimy strategicznie i długoterminowo, a Łódź to istotny dla nas rynek. Park logistyczny przy Brzezińskiej to już piąty projekt po 7R Park Łódź West I oraz trzech inwestycjach typu magazyn miejski City Flex, który zrealizujemy w tym mieście. Doskonale układająca się współpraca z władzami Łodzi pozwoliła nam kolejny raz sprawnie i szybko zainicjować proces deweloperski – komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

W wyborze lokalizacji pod nową inwestycję deweloperowi doradzała firma JLL.



Plany kolejnej inwestycji 7R w Łodzi potwierdzają wiodącą pozycję tej lokalizacji na magazynowej mapie Polski oraz jej duży potencjał do dalszego rozwoju. Łódzki rynek oferuje deweloperom stosunkowo zasobną bazę gruntów, które umożliwiają realizację parków logistycznych o tak dużej skali, jak 7R Park Łódź East I. Łódź kusi inwestorów nie tylko doskonałą, centralną lokalizacją, ale również coraz lepszym poziomem infrastruktury, która zapewnia sprawną dystrybucję towarów zarówno na terenie Polski, jak i na rynki zagraniczne – dodaje Tomasz Olszewski, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL w Europie Środkowo – Wschodniej.

Poza świetną lokalizacją inwestycji, która dzięki sąsiedztwu autostrady A1 wpłynie na efektywność prowadzenia działalności, znajdujące się przy ul. Brzezińskiej przystanki komunikacji miejskiej zapewnią także komfort dojazdu pracownikom. Dostępność trzech linii autobusowych pozwoli na dobry dojazd z Łodzi, Brzezin i Lipin. 7R zapowiada prace nad zwiększeniem ilości połączeń.

Magazyny 7R Park Łódź East I spełnią normy obiektów klasy A i będą certyfikowane w systemie BREEAM. Deweloper uzyskał już pozwolenie na budowę i planuje w najbliższym czasie uruchomić pierwszą fazę projektu, obejmującą realizację 30 000 mkw. powierzchni.