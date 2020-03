7R sprzedaje magazyn w ramach kompleksu logistycznego 7R Park Kraków

Sprzedany magazyn to największy budynek w 7R Park Kraków, oferujący ok. 41 000 mkw. powierzchni użytkowej. Obiekt, oddany do użytku w lipcu 2019 r., został dostosowany do potrzeb operacji logistycznych najemcy e-commerce.



– To nasza druga transakcja z GLL Real Estate Partners w okresie ostatnich pięciu miesięcy oraz ważne osiągnięcie dla 7R. Mamy doświadczenie w dostarczaniu niestandardowych projektów BTS dostosowanych do potrzeb klientów z branży e-commerce. Nieruchomości te oferują rozwiązania takie jak konstrukcja wielopoziomowa i antresole, a także zautomatyzowane systemy przenośników i sorterów. Magazyny wyposażone w zaawansowane technologie mają zwykle długie umowy najmu na co najmniej 10 lat, co gwarantuje inwestorowi stabilne zwroty – komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R.

Kompleks logistyczny 7R Park Kraków składa się z dziewięciu budynków magazynowych o łącznej powierzchni ponad 180 000 mkw.