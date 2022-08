7R sprzedaje sprzedaje miejski magazyn

Nowym właściciele 7R City Flex Warsaw Airport I jest firma Macquarie Asset Management.

Miejski magazyn 7R City Flex Warsaw Airport to wspólne przedsięwzięcie polskiej spółki deweloperskiej 7r oraz MFC Real Estate i DIL Polska Baumanagement,

Wartość transakcji wyniosła około 29 mln euro.

Macquarie Asset Management w imieniu jednego ze swoich klientów, dla którego świadczy usługi zarządzania majątkiem, nabył od 7R, MFC Real Estate i DIL Polska Baumanagement kompleks logistyczny 7R City Flex Warsaw Airport I. Wartość transakcji wyniosła około 29 mln euro.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

To kolejna transakcja pomiędzy Macquarie Asset Management a 7R. W listopadzie 2021 roku inwestor nabył także magazyny miejskie z linii 7R City Flex Last Mile Logistics znajdujące się we Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi.

7R City Flex Warsaw Airport I jest inwestycją klasy A, która łączy w sobie zarówno ekologiczny design, jak i wysokiej jakości powierzchnię logistyczną. Kompleks znajduje się w dobrze skomunikowanej okolicy - zaledwie 3 km od międzynarodowego lotniska Chopina w Warszawie i 8,5 km od centrum miasta - zapewniając przy tym doskonały dostęp do drogi ekspresowej S2 i autostrady A2, prowadzących w kierunku Niemiec i zachodnich regionów Polski.

W ostatnich latach polski sektor logistyczny wyróżnia się konsekwentnym wzrostem, co wynika m.in. z dynamicznego rozwoju rynku e-commerce. Dzięki strategicznej lokalizacji i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zakupiona przez nas inwestycja stwarza idealne warunki, by wykorzystać silny popyt na wysokiej klasy logistykę (...). – mówi Florian Winkle, Co-Head w Macquarie Asset Management's Core/Core-Plus Real Estate strategy.

7R City Flex Warsaw Airport I jest już w pełni wynajęty przez najemców reprezentujących takie branże jak: farmacja, inżynieria, logistyka i wyposażenie wnętrz. Ponadto firma Avenger Flight Group prowadzi tam pierwsze w Polsce centrum szkoleniowe dla lotnictwa komercyjnego.

W 7R City Flex Warsaw Airport I zastosowano nowoczesne rozwiązania, m.in.: oświetlenie LED, dodatkowe naturalne doświetlenie stref doków załadunkowych, świetliki i klapy dymowe, grzejniki gazowe oraz systemy zraszające. W celu ograniczenia strat ciepła obiekt został również wyposażony w destryfikatory, które pomagają wyrównać temperaturę powietrza. Kompleks posiada również certyfikat BREEAM, który otrzymują obiekty spełniające wyśrubowane kryteria zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa przemysłowego.