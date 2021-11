7R sprzedał magazyn z portfela City Flex Last Mile Logistics

To już szósta transakcja Macquarie w ramach portfela 7R City Flex Last Mile Logistics, po zawartych od września ubiegłego roku umowach kupna dotyczących obiektów w kluczowych przemysłowych i miejskich lokalizacjach, w tym we Wrocławiu oraz w Gdańsku.

Obiekt 7R nabyty przez Macquarie Asset Management, w imieniu jednego z klientów instytucjonalnych inwestora, został oddany do użytku w lipcu 2021 r.

Jest w pełni wynajęty najemcom z branży sanitarnej i medycznej, którzy prowadzą w nim działalność z zakresu lekkiej produkcji, składowania towarów i logistyki.

Budynek posiada certyfikat BREEAM, który potwierdza zastosowane rozwiązania proekologiczne poprawiające jego efektywność energetyczną.

- Pandemia zwróciła uwagę na istotną rolę, jaką sektor nieruchomości logistycznych odgrywa w utrzymaniu efektywności globalnych łańcuchów dostaw. Ponieważ zapotrzebowanie na strategicznie zlokalizowane obiekty o silnych cechach zrównoważonego rozwoju wciąż rośnie, cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z 7R w Polsce i nabyć ten wysokiej jakości portfel - mówi Dana Gibson, Co-Head zespołu Macquarie Asset Management’s Real Estate w Europie.

W ciągu ostatnich 14 miesięcy 7R i Macquarie Asset Management zawarły sześć transakcji o łącznej wartości ponad 63 mln euro. Wszystkie dotyczyły aktywów logistycznych obsługujących operacje ostatniej mili, tzw. Small Business Units (SBU) w najatrakcyjniejszych lokalizacjach miejskich w Polsce.

- Od 2018 r. obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na obiekty typu Small Business Unit, zarówno ze strony inwestorów, jak i najemców. Rozwój sieci 7R City Flex Last Mile Logistics jest odpowiedzią na to zainteresowanie i jednym ze sposobów na dywersyfikację naszego portfolio. Ze względu na popyt i wielkość rynków, projekty sieci City Flex początkowo powstawały w dużych miastach. Obecnie na tego typu inwestycje gotowe są miejscowości średniej wielkości. Ta część rynku rośnie i w przeciwieństwie do standardowych magazynów typu big box, obiekty ostatniej mili mogą zaoferować powierzchnie dostosowane na potrzeby magazynów, biur, showroomów, lokali handlowych i operacji e-commerce, co pozwala zróżnicować grupę naszych najemców. Udział SBU w rynku magazynowym w Polsce osiągnął 8%. Będziemy nadal inwestować w linię biznesową 7R City Flex, a także szukać możliwości rozwoju w innych sektorach - wyjaśnia Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes i COO w 7R.