7R szykuje budynek dla firmy farmaceutycznej

7R buduje dla Cefea – firmy zajmującej się wytwarzaniem, dystrybucją oraz importem produktów farmaceutycznych. Najemca wprowadzi się do 7R City Flex Warsaw Airport I w lipcu tego roku.

Przy ul. Działkowej w Warszawie, w ramach kompleksu magazynów miejskich 7R City Flex Warsaw Airport I, powstaje specjalnie dostosowany do potrzeb Cefea budynek o powierzchni 3,5 tys. mkw. Najemca zajmie dodatkowo 940 mkw. pomieszczeń biurowych, a konstrukcja obiektu umożliwia w razie potrzeby nadbudowę dodatkowego piętra.

Cefea uruchomi w budynku centrum zajmujące się pakowaniem i przepakowywaniem produktów leczniczych oraz obsługi logistycznej badań klinicznych.

W procesie najmu deweloperowi doradzała firma Axi Immo.

7R City Flex Warsaw Airport I to kompleks trzech nowoczesnych obiektów klasy A, który powstaje w ramach konceptu sieci miejskich magazynów 7R City Flex Last Mile Logistics. To pierwsza inwestycja 7R tego typu na magazynowej mapie Warszawy.