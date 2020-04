7R wchodzi do Lublina

- Polska to istotny hub logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, a większa regionalizacja centrów dystrybucji jest ważnym elementem adaptacji łańcucha dostaw do zmieniających się dynamicznie potrzeb rynku. Prognozujemy ponadto, że w długoterminowej perspektywie umocni się trend przenoszenia części linii produkcyjnych z Azji z powrotem do Europy. W konsekwencji wzrośnie popyt na hale przemysłowe i powierzchnie magazynowe w całym kraju, ale także na ścianie wschodniej. Rozwijający się system dróg oraz dostępność pracowników to czynniki, które z pewnością przyciągną inwestorów do Lublina - komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

7R Park Lublin zlokalizowany będzie 3 km od obwodnicy miasta, co zapewni dogodny dostęp do dróg ekspresowych S12 oraz S19. Infrastruktura drogowa i kolejowa miasta umożliwi najemcom parku prowadzenie efektywnych operacji logistycznych na terenie kraju oraz za jego wschodnią granicą. Z kolei lokalizacja w dzielnicy przemysłowej, blisko centrum miasta, pozwala na wdrożenie rozwiązań charakterystycznych dla magazynów miejskich.

- Nasz lubelski kompleks, ze względu na położenie w granicach miasta, zaoferuje najemcom obiekty wielofunkcyjne. Znajdą się wśród nich duże hale magazynowe, powierzchnie dostosowane do prowadzenia działalności produkcyjnej oraz małe moduły około 2 000 mkw., typowe dla naszych magazynów miejskich City Flex. Łącząc różne parametry budynków w jednym parku logistycznym, chcemy stworzyć elastyczną ofertę odpowiadającą na różne potrzeby najemców - dodaje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.