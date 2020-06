7R wzmacnia dział zarządzania aktywami i nieruchomościami

Do zespołu 7R dołączył Tomasz Żak, który pokieruje działem zarządzania aktywami i nieruchomościami.

Tomasz Żak obejmuje stanowisko Head of Asset & Property Management w 7R. Wraz z zespołem specjalistów posiada aktualnie w zarządzaniu ponad 500 tys. mkw. powierzchni przemysłowo-magazynowej w ramach 76 umów najmu w 27 nieruchomościach na terenie całego kraju. Są to parki logistyczne oraz magazyny miejskie 7R City Flex Last Mile Logistics.

- Tomasz współpracował z największymi funduszami inwestycyjnymi działającymi na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a jego szeroka wiedza pozwoli nam wypracować jeszcze lepsze standardy i ofertę zarządzania nieruchomościami, która odpowie na potrzeby najemców, jak i właścicieli budynków przemysłowych i magazynowych - mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

- 7R odważnie i konsekwentnie wdraża kolejne strategiczne projekty na polskim rynku magazynowym, takie jak sieć magazynów ostatniej mili, czy ekolinia 7R Green. Skala inwestycji BTS realizowanych przez firmę pokazuje, jak bardzo liczy się dziś otwartość na potrzeby klienta, a jednocześnie znajomość nieruchomości, którą najemca zajmuje. Jako deweloper, 7R poznaje obiekt od początku procesu jego konstrukcji. Misją naszego zespołu zarządców jest podnoszenie wartości budynków, zapewnienie komfortowego korzystania z wynajmowanej przestrzeni oraz dbałości o długoterminowe, partnerskie relacje z klientami - dodaje Tomasz Żak, Head of Asset & Property Management w 7R.

Tomasz Żak ma 15-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Przed dołączeniem do 7R, jako Asset Management Director CEE i Head of Operations CEE w MULTI Poland, koncentrował się na zarządzaniu nieruchomościami oraz aktywami 17 budynków handlowych oraz biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Współpracował z Blackstone, Union Investment i GEMO w ramach portfela o powierzchni 580 000 mkw. i wartości 1,45 mld euro. Wcześniej pracował dla Cushman & Wakefield, DTZ Polska i Panattoni, współpracując z CBRE Global Investors, Tristan Capital Partners oraz Unibail Rodamco.