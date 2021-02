7R wzmacnia nowymi specjalistkami działy rozwoju i najmu

Branża magazynowa w 2020 roku była najszybciej rozwijającym się segmentem nieruchomości komercyjnych. Aby sprostać wyzwaniom rynku i oczekiwaniom klientów, departamenty rozwoju i najmu powierzchni w 7R pozyskują nowe talenty. Do zespołu dołączyły Kamila Pruk jako Development Director, Magdalena Kostjan w roli Leasing Director oraz Danuta Dzierżak na stanowisku Leasing Manager. Będą koncentrować swoje działania odpowiednio w Polsce centralnej, zachodniej i północnej.

Kamila Pruk posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Przez ostatnich dziewięć lat związana była z Prologis, gdzie na stanowisku Capital Deployment&Leasing Senior Managera zajmowała się portfelem prawie 500 000 mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej w regionie warszawskim, centralnej części kraju, a także Gdańska. Odpowiadała za relacje biznesowe i negocjowała transakcje dotyczące projektów BTS i umów najmu w ramach zarządzanego partfela. Od stycznia tego roku objęła w 7R rolę Development Director dla Warszawy i Polski Centralnej. Kamila przejęła obowiązki z zakresu kontaktów z inwestorami, prowadzenia projektów deweloperskich, zarządzania nimi oraz współpracy z działem najmu.

- Dziś szybciej niż kiedykolwiek deweloperzy muszą dostosowywać się do wyzwań wynikających z dynamicznych zmian w łańcuchach dostaw. W 7R stawiamy na ciągłe doskonalenie dostarczanej przez nas powierzchni oraz na mocne kompetencje naszego zespołu. Dlatego w związku ze wzrostem ilości naszych inwestycji, utrzymaniem najwyżej jakości realizacji oraz ekspansji 7R na kolejne rynki, pozyskaliśmy trzy wysokiej klasy specjalistki. To osoby z dużym doświadczeniem w branży nieruchomości i doskonałą znajomością regionów, w których działają. Wzmacniamy 7R o samodzielne profesjonalistki, kompetentne i gotowe, aby rozwijać naszą ofertę parków logistycznych oraz magazynów ostatniej mili 7R City Flex, której dopełnieniem są projekty BTS - mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Mocne wsparcie najmu



Do departamentu najmu powierzchni w 7R dołączają dwie doświadczone specjalistki. Magdalena Kostjan przez ponad siedem ostatnich lat pracowała dla Prologis, gdzie zajmowała stanowisko Senior Manager i była odpowiedzialna za obszar Capital Deployment & Leasing. Zarządzała portfelem prawie 600 000 mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej na terenie Wrocławia. Budowała także nowe relacje biznesowe oraz negocjowała transakcje dotyczące projektów BTS i umów najmu. W 7R od stycznia 2021 r. jako Leasing Director odpowiada za rozwój biznesu dewelopera na zachodzie kraju od autostrady A2, przez Poznań, okolice Bolesławca, Legnicy i Wrocławia.