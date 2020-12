7R z ostatnią milą w Gdyni. Pierwszy magazyn przy porcie

Przez ostatnie dziewięć lat wolumen przeładunków w Porcie Gdynia wzrósł o 63 proc., co oznacza, że jego rozwój jest szybszy niż wzrost gospodarczy kraju w tym samym okresie. Od stycznia do października przeładowano tu ponad 20 mln ton towarów. Deweloper 7R rozpoczął właśnie budowę magazynu ostatniej mili sieci 7R City Flex – pierwszego obiektu logistycznego w Gdyni, który powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie portu i blisko centrum miasta. To strategiczna lokalizacja z uwagi na wzrost znaczenia transportu morskiego i intermodalnego w łańcuchach dostaw, które rozwijają się mimo pandemii i ograniczeń gospodarczych.

Deweloper 7R umacnia swoją pozycję na Pomorzu, dodając do portfela inwestycji ponad 14 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w ramach 7R City Flex w Gdyni. Obiekt klasy A ma już kilku najemców, którzy docenili znakomitą lokalizację obiektu. Bliskość portu Gdynia, który uznawany jest za Perłę Polskiej Gospodarki i wewnątrzeuropejskie centrum logistyczne, to jej kluczowy atut. Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest w połowie 2021 roku.

- W ostatnich latach rynek istniejącej powierzchni magazynowo-logistycznej w aglomeracji trójmiejskiej urósł ponad dziesięciokrotnie. Inwestycja 7R City Flex Gdynia jest częścią tego pozytywnego trendu, początkiem nowej jakości w tej części miasta i elementem większej całości nazwanej Doliną Logistyczną. Gospodarka to system naczyń połączonych. Nowo powstający magazyn pozytywnie wpłynie na otoczenie, a także stworzy nowe możliwości i rozwiązania dla innych sektorów gdyńskiej gospodarki, w szczególności dla branży TSL znajdującej się na krzywej wznoszącej. To z kolei przełoży się na nowe miejsca pracy - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Miasta Gdyni.

Północ to strategiczna część Polski dla 7R. Tutaj firma postawiła swój pierwszy magazyn i z powodzeniem rozwija sieć obiektów big box, jak i magazynów miejskich 7R City Flex Last Mile Logistics. Wiele lat doświadczenia i doskonała znajomość lokalnego rynku to atuty dewelopera, który doskonale rozpoznaje potencjał regionu oraz kontynuuje ekspansję na nadmorskich terenach z bardzo dobrą lokalizacją, dostępem do portów oraz transportu intermodalnego.



- Cieszę się, że w tym roku tak aktywnie działamy na Pomorzu. Niedawno wygraliśmy przetarg na zakup 20 ha gruntu w Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie największego głębokowodnego terminalu na Morzu Bałtyckim - DCT Gdańsk. Aktualnie rozpoczynamy budowę strategicznej inwestycji, magazynu miejskiego, który jest odpowiedzią na rosnące wymagania rynku. Nasz City Flex będzie pierwszym magazynem na logistycznej mapie Gdyni, zlokalizowanym tak blisko portu i centrum miasta. Oprócz funkcji składowania, zapewni możliwość uruchomienia produkcji. Obiekt powstanie według najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa. Trwa proces jego komercjalizacji - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.