7R z planami oddania w 2022 roku miliona zielonych metrów magazynowych

Powiększa się liczba obiektów magazynowo-logistycznych projektowanych i budowanych zgodnie z założeniami certyfikacji wielokryterialnych.

Wzrost certyfikowanej powierzchni w okresie marzec 2020 – marzec 2021 wyniósł 76 proc. – wynika z raportu PLGBC „Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2021”.

Deweloperzy, najemcy i inwestorzy coraz częściej zauważają społeczno-biznesowe korzyści wynikające z realizacji oraz użytkowania tego typu przestrzeni.

- Od początku 2021 oddaliśmy do użytkowania ponad 200 000 mkw. certyfikowanej przestrzeni magazynowej. Naszą ambicją jest dostarczanie kolejnego miliona mkw. obiektów do końca 2022 roku. Wszystkie te inwestycje będą poddawane ocenie pod kątem ich zieloności w systemie BREEAM. Budując w standardzie proekologicznym jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii o nawet 50 proc. i zredukować emisję dwutlenku węgla o około 381 ton rocznie dla magazynu o powierzchni 20 000 mkw. To przybliża 7R do celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Kwestie odpowiedzialności środowiskowej są też kluczowym elementem naszej strategii ESG - mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes 7R.

Standard ESG kształtuje wartość nieruchomości. Z badania PwC wynika, że już niemal co trzeci inwestor w Polsce uwzględnia ryzyka Environmental, Social and Corporate Governance w swojej strategii inwestycyjnej. Reagowanie na kryzys klimatyczny jest dziś konieczne. Według raportu „Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050” budynki odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Jak wejść na zieloną ścieżkę?

Według obliczeń 7R wykorzystując system wody szarej, kontrolując zużycie i wyciek czy odpowiednio zarządzając deszczówką, można zaoszczędzić 2 400 litrów wody dziennie dla obiektu o powierzchni 20 000 mkw. Panele fotowoltaiczne na połowie dachu takiego budynku są w stanie zapewnić do 100 proc. dobowego zapotrzebowania na energię, a panoramiczne świetliki zmniejszają koszty eksploatacji budynku o ponad 7 proc. Jak pokazują te przykłady, profesjonalizacja sektora w zakresie zielonych rozwiązań nie jest jednoznaczna z implementacją jedynie zaawansowanych technologii. Systemy budynkowe, bardziej i mniej rozwinięte, powinny się uzupełniać. Nad całością operacji coraz częściej czuwają zintegrowane systemy BMS (do zarządzania budynkiem).