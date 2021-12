7R zatrudnia specjalistkę od projektowania i architektury budynków magazynowo-przemysłowych

Joanna Lewandowska pokieruje działem Construction and Design w 7R









Autor: propertynews.pl

Dodano: 01 gru 2021 10:36

Do zespołu spółki deweloperskiej 7R dołączyła Joanna Lewandowska, obejmując stanowisko Head of Construction and Design.