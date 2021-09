88 proc. kupujących w internecie wybiera InPost, DPD lub DHL

Dostawa kurierem do domu lub pracy jest wybierana jedynie przez połowę robiących zakupy online.

Co więcej, dostawa do Paczkomatu® InPost stała się także najbardziej motywującą do zakupów online formą dostawy, co potwierdza rekordowe 81% respondentów.

W obszarze dostaw kurierskich InPost plasuje się także na pierwszym miejscu, deklasując międzynarodowe firmy DPD i DHL.

Rola Paczkomatów® InPost znacząco rośnie w kontekście form zwrotu zakupionego towaru, które zachęcają do zakupów online. Paczkomaty® w tej kategorii zostały wskazane przez 64% badanych. Możliwość darmowego odesłania produktu kurierem (door-to-door) jest następna w kolejności i została wskazana przez 44% respondentów.

– Dostawy kurierskie InPost po raz pierwszy w historii wysunęły się na prowadzenie ze wskazaniami na poziomie 37%, choć naszymi konkurentami są najwięksi światowi giganci – tacy jak DPD, DHL, UPS, Fedex. W segmencie D2D trzech najmocniejszych graczy pokrywa większość rynku. Aż 88% kupujących w internecie wybiera jedną z marek: InPost, DPD lub DHL. Czwarty w zestawieniu Pocztex ma tylko 4% wskazań. Te wyniki oraz umocnienie pozycji Paczkomatów® jako lidera rynku to duma, ale i zachęta do dalszej pracy, i podnoszenia poprzeczki – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Z raportu, oprócz świetnych wyników, można wyczytać, że na rynek handlu online wchodzi nowe pokolenie – a wraz z nim nowy typ konsumenta. Jest to konsument korzystający z technologii, mobilny, niezależny, bez kompleksów używający serwisów zagranicznych oraz przykładający szczególnie dużą wagę do kwestii ochrony środowiska. To właśnie w grupie wiekowej 15-24 lata 50% osób kupuje równie często w serwisach zagranicznych, jak i polskich. W tej grupie wiekowej aż dla 73% badanych szczególnie motywująca do wyboru formy dostawy jest dostawa przyjazna środowisku, np. eliminujące ślad węglowy, do Paczkomatu®, pojazdami elektrycznymi – komentuje Rafał Brzoska.