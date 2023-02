A&T GROUP zdecydowała się otworzyć pierwsze w Polsce centrum dystrybucyjne. Magazyn celny z kontrolowaną temperaturą będzie się mieścił w parku magazynowym Gdańsk - Kowale Distribution Centre.

Najemca zajmie prawie 4000 mkw. powierzchni logistycznej i biurowej.

Będzie tam rozwijać dywizję związaną z dostarczaniem leków, wyrobów medycznych i suplementów diety na region Europy Środkowo-Wschodniej.

A&T GROUP zajmuje się pełną obsługą logistyczną, transportem drogowym, morskim jak i lotniczym dla firm farmaceutycznych, które wysyłają leki i suplementy diety na Ukrainę.

Za kompleksowe usługi doradcze na rzecz A&T GROUP odpowiadała firma AXI IMMO.

A&T to wielobranżowa grupa firm zajmująca się różnymi gałęziami przemysłu na całym świecie. Wśród jej kompetencji znajdują się m.in. handel, marketing, rekrutacja, doradztwo, transport i logistyka. Od 2011 r. firma rozwija się w branży wyrobów medycznych jako dostawca wielu medycznych produktów, ale i nie tylko, również dostarcza produkty spożywcze, higieniczne, tekstylne jak i świadczy usługi konsultingowe oraz rekrutacyjne.

Poszukiwaliśmy lokalizacji w pobliżu Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Gdańsku, przez co decyzja o wyborze powierzchni w centrum logistycznym Gdańsk - Kowale Distribution Centre była najlepszą z zaproponowanych i dostępnych od ręki opcji. Relatywnie nieduża odległość od portu zapewnia nam doskonałe warunki do szybkiego przyjęcia kontenerów i zaplanowania logistyki zaraz po ich rozładowaniu na terenie całej Polski, a także na innych obsługiwanych rynkach - mówi Agata Budek, Prezes Zarządu A&T GROUP.

Rafał Jełowicki, Konsultant w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

Rozwijana w Trójmieście działalność Klienta będzie opierała się na podstawie dystrybucji różnego rodzaju materiałów medycznych na kontynencie europejskim, z mocniejszym naciskiem na jego środkowo-wschodnią część. Znając to zapotrzebowanie oraz specyfikę branży medycznej poszukiwaliśmy modułu, który będzie wyposażony w część z kontrolowaną i regulowaną temperaturą, a także spełni wysokie kryteria związane z izolacyjnością - wyjaśnia Rafał Jełowicki, Konsultant w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

A&T GROUP docelowo zajmie 3643 mkw. powierzchni magazynowej w centrum logistycznym Gdańsk - Kowale Distribution Centre, który uzupełni moduł biurowy o wielkości 341 mkw.

Katarzyna Głodowska, Konsultantka w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

To kolejna transakcja, która pokazuje jak ważną lokalizacją na magazynowej mapie Polski pozostaje Trójmiasto. Nie do przecenienia jest jeden z jego najważniejszych atutów i gałęzi rozwoju, czyli obsługa Klientów korzystających z dostępu do Terminalu kontenerowego Baltic Hub, DCT Gdańsk. Pomimo tego faktu Trójmiasto nadal chce być konkurencyjne względem innych rynków magazynowych, przez co pozostaje otwarte na wszystkich najemców zainteresowanych akwizycją powierzchni pod obecne i przyszłe projekty w tym te reshoringowe jak i nearshoringowe - mówi Katarzyna Głodowska, Konsultantka w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

Jakub Jastrzębski, Konsultant w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.



Trójmiejski rynek magazynowy charakteryzuje się wysokim popytem, a stała chęć rozwoju Klientów już prowadzących operacje biznesowe na tym obszarze przyczynia się do szybkiej absorpcji dostępnej powierzchni. Wychodząc niejako naprzeciw oczekiwaniom firmy A&T GROUP, a także mając na uwadze od lat dobrze prosperujące firmy z sektora medycznego w Polsce, jedną z naszych propozycji było wcześniejsze zabezpieczenie dodatkowej powierzchni pod wzrost operacji. To bezpieczne rozwiązanie zapewniające najemcy dużą elastyczność w sytuacji niższej podaży - wskazuje Jakub Jastrzębski, Konsultant w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

