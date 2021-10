A2 Warsaw Park ma nowego właściciela. Savills IM kupił centrum logistyczne za 112,5 mln euro

Wartość transakcji nabycia obiektu o powierzchni ponad 106 tys. mkw. wyniosła 112.5 mln EUR.

Dzięki nabyciu A2 Warsaw Park wartość aktywów zarządzanych przez Savills Investment Management w Polsce przekroczyła 1,6 mld EUR.

Jest to jedna z największych inwestycji magazynowych Savills IM w Polsce.

Savills Investment Management nabył centrum logistyczne A2 Warsaw Park w miejscowości Adamów w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Nieruchomość została zakupiona od Invesco Real Estate, globalnego menadżera inwestycyjnego, w imieniu funduszu logistycznego Savills IM European Logistics Fund 3 (ELF3), który posiada 11 inwestycji w Europie. Jest to największa transakcja tego funduszu w Europie i zarazem jedna z największych inwestycji Savills IM na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Centrum magazynowe A2 Warsaw Park, zrealizowane przez Invesco w partnerstwie z wiodącym deweloperem, jest zlokalizowane jest w Adamowie, tuż przy węźle autostrady A2 „Grodzisk Mazowiecki”, zaledwie 35 km od centrum Warszawy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów magazynowych położony jest bezpośrednio przy autostradzie A2, wyróżniając się bardzo dobrą widocznością i dostępem. Bliskość stolicy oraz usytuowanie przy kluczowym korytarzu transportowym sprawiają, że jest to idealny punkt do obsługi logistycznej zarówno rynku warszawskiego, jak i krajowego. Oddany do użytkowania w 2020 roku A2 Warsaw Park, jest jednym z największych obiektów magazynowych typu multi-let w Polsce, oferującym ponad 106 000 mkw. elastycznej i nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej w ramach jednego budynku. A2 Warsaw Park przeznaczony jest zarówno do magazynowania, jak i lekkiej produkcji, spełniając najnowocześniejsze wymagania techniczne. Obiekt posiada także certyfikat BREEAM na poziomie Good i jest w całości wynajęty w oparciu o długoterminowe umowy.

Wartość inwestycji wyniosła 112.5 mln EUR, dzięki czemu wartość portfela aktywów zarządzanych przez Savills IM w Polsce przekroczyła 1,6 mld EUR.

Podczas transakcji Savills IM doradzały firmy: Wolf Theiss, JLL, KPMG i BNP Paribas. Sprzedających reprezentowały: Greenberg Traurig, EY, CBRE i AFM.