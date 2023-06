MLP Group nawiązało współpracę z niemieckim bankiem Aareal Bank AG. Instytucja udzieliła finansowania w wysokości 63,5 mln EUR.

MLP Group sfinalizowało transakcję z niemieckim bankiem Aareal Bank AG. Zgodnie z ustalonymi warunkami instytucja udzieliła finansowania w wysokości 63,5 mln EUR. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na refinansowanie poprzednio istniejących zobowiązań kredytowych dotyczących projektu MLP Poznań West. Dodatkowo zostaną wykorzystane na finansowanie kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy Kapitałowej MLP Group. Okres obowiązywania umowy kredytu ustalono na 5 lat.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Aareal Bank AG, który jest kolejnym niemieckim bankiem pozytywnie oceniającym nasz model biznesowy. Zapewnia nam to pełną stabilność finansową i możliwość dynamicznego rozwoju działalności operacyjnej, a tym samym wzmocnienia naszej pozycji na rynku europejskim. Doceniamy profesjonalność i podejście biznesowe ze strony Banku. Inwestycje prowadzone przez MLP cieszą się uznaniem ze strony instytucji finansujących i ta transakcja jest kolejnym tego przykładem – powiedziała Monika Dobosz, CFO w MLP Group S.A.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy reprezentować Aareal Bank AG przy tym projekcie, a także towarzyszyć Grupie MLP w kolejnym finansowaniu portfelowym. Od lat doradzamy przy najważniejszych transakcjach nieruchomościowych w Polsce i regionie, wykorzystując nasze doświadczenie, wiedzę i zrozumienie potrzeb naszych klientów – powiedziała Anna Mądra, partner w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks obejmujący ponad 140 tys. mkw nowoczesnej powierzchni magazynowej, który zlokalizowany jest po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji Inwestycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony najemców ze względu na atuty lokalizacji jak i jakość projektu. Docelowo wszystkie budynki będą posiadać prestiżowy certyfikat BREEAM na poziomie min. Very Good, proces certyfikacji jest w trakcie realizacji.

Doradcą prawnym Aareal Bank AG była kancelaria Allen & Overy.

