Accolade celuje w milion mkw. powierzchni magazynowej wzdłuż zachodniej granicy Polski

Grupa Accolade dysponuje obecnie 580 tys. mkw. powierzchni magazynowej w pobliżu zachodniej granicy Polski, a niedługo planuje niemal podwoić tę liczbę. Grupa kontynuuje inwestycję w park w Goleniowie, jednocześnie wchodząc do zupełnie nowej lokalizacji w Jeleniej Górze.

Wartość najnowszych inwestycji Accolade w rozbudowę goleniowskiego parku i budowę nowego parku jeleniogórskiego to 71 mln euro. Te dwie transakcje są kontynuacją wcześniejszych działań inwestycyjnych Grupy wzdłuż zachodniej granicy Polski. Działania w tym regionie rozpoczęto w 2016 roku, od inwestycji w nowoczesny park przemysłowy w rejonie Szczecina. Obiekt ten, o powierzchni 230 tys. mkw. stał się największym parkiem w portfolio Accolade.

Accolade od kilku lat konsekwentnie rośnie w zachodniej Polsce, otwierając parki w Goleniowie (63,9 tys. mkw.), Gorzowie Wielkopolskim (53,5 tys. mkw.), Zielonej Górze (128 tys. mkw.), Legnicy (61,2 tys. mkw.) i Koszalinie (13,6 tys. mkw). Działania inwestycyjne Grupy Accolade stawiają ją w czołówce najważniejszych inwestorów w regionie. Jej powierzchnia magazynowa w zachodniopomorskim stanowi już blisko 30 proc. łącznej powierzchni magazynów lokalnych, a w lubuskim ponad 22 proc.

- Kiedy wybraliśmy zachodnią część kraju jako punkt startowy w Polsce, niektórzy zastanawiali się, dlaczego nie zaczęliśmy do Warszawy, tak jak inni inwestorzy. Cieszę się jednak, że postawiliśmy na zachodnie pogranicze, które ma ogromny potencjał do wzrostu. Położenie na granicy z Niemcami i Czechami, duże miasta, dostępna siła robocza, solidna infrastruktura transportowa i otwarte na współpracę samorządy to ogromne zalety tego regionu. Obecne zainteresowanie firm tym obszarem potwierdza nasze początkowe założenia – komentuje Milan Kratina, CEO Accolade.

Nowa lokalizacja w Jeleniej Górze idealnie wpisuje się w portfolio parków Accolade wzdłuż zachodniej granicy. Liczące około 80 tys. mieszkańców miasto, jest czwartym co do wielkości w województwie dolnośląskim, dogodnie położonym na skrzyżowaniu korytarzy transportowych między Niemcami a Czechami. Tym samym wszystkie nowoczesne parki Accolade w pobliżu zachodniej granicy leżą wzdłuż głównej drogi ekspresowej S3, łączącej tę część kraju z polskim wybrzeżem. Cały teren jest łatwo dostępny z Europy Zachodniej.